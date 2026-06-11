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Portugal v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

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Vidéo. Bruno Fernandes : « J’espère affronter le Maroc en finale de la Coupe du monde pour prendre notre revanche. »

Portugal vs République Démocratique du Congo
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Brésil vs Maroc
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N. Mazraoui
B. Fernandes
Portugal
Congo-Kinshasa
É.-U.
Brésil
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Le capitaine de Manchester United n’a pas oublié l’affront subi face au Maroc.

Le milieu portugais Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United, rêve d’une finale de la Coupe du monde 2026 contre le Maroc, qu’il espère remporter aux dépens des Lions de l’Atlas.

Le tournoi débute ce jeudi soir par une rencontre entre le Mexique et l’Afrique du Sud. Le Portugal, lui, figure dans le groupe 11 en compagnie de la Colombie, de la République démocratique du Congo et de l’Ouzbékistan.

De son côté, le Maroc figure dans le groupe 3 avec le Brésil, Haïti et l’Écosse.

Interrogé dans une vidéo publiée par Manchester United sur son compte officiel X, où plusieurs joueurs des Red Devils apparaissaient, Fernandes a d’abord désigné le Portugal comme futur champion.

Interrogé sur son souhait pour la finale, il a déclaré : « J’espère affronter le Maroc, mon ami Nasser Mazraoui y joue. »

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Il a ajouté : « Nous avons encore des preuves à fournir après la dernière Coupe du monde ; nous voulons donc prendre notre revanche cette fois-ci. »

En 2022 au Qatar, le Portugal avait été éliminé en quarts de finale par le Maroc (1-0), offrant aux Lions de l’Atlas un ticket historique pour les demi-finales et le statut de première nation arabe et africaine à atteindre ce niveau de la compétition.



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