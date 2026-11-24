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Manchester City a échappé à une défaite qui semblait proche, à domicile et devant son public, face à Naples, en arrachant un match nul 2-2 dans les dernières minutes, ce mardi, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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Rasmus Højlund a donné l'avantage à Naples à la 55e minute. Gilmour s'est projeté vers l'avant et a servi Højlund, qui s'est créé suffisamment d'espace face à Guéhi avant de frapper en force pour battre Donnarumma au second poteau.

Manchester City est revenu au score grâce à un superbe but du Marocain Ayoub Bouaddi, son premier sous le maillot du club anglais.

Le but est intervenu à la 67e minute, au terme d'un nouveau corner joué court et parfaitement exécuté : Doku a remis le ballon en retrait pour Bouaddi, oublié dans la surface, qui a décoché une magnifique frappe en première intention au fond des filets.

À la 76e minute, Noa Lang a inscrit le deuxième but de Naples. Politano a trouvé Spinazzola sur le côté droit, et ce dernier a adressé un excellent centre que Lang, seul, a transformé d'une frappe splendide qui a trompé Donnarumma.

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Alors que la rencontre semblait se diriger vers une victoire napolitaine, Rayan Cherki a égalisé pour Manchester City à la 86e minute.

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Manchester City compte désormais 10 points et occupe la sixième place, tandis que Naples totalise 4 points et pointe au 27e rang.

Un énorme suspense

Les visiteurs, qui ne s'étaient jamais imposés à l'extérieur contre une équipe anglaise, ont ouvert le score à la 55e minute, lorsque l'ancien attaquant de Manchester United Højlund est revenu hanter ses anciens rivaux d'une frappe puissante qui a battu Donnarumma.

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City a répondu au milieu de la seconde période grâce à une superbe frappe en première intention de Bouaddi, qui a inscrit le premier but de sa carrière en équipe première.

Naples, qui affichait 0,61 xG (buts attendus) contre 1,41 pour Manchester City, a repris l'avantage à la 76e minute sur une contre-attaque rapide. O'Reilly, pris hors de position, a laissé Spinazzola s'échapper et centrer pour Lang, qui a repris directement dans le but.

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Mais les locaux ont trouvé une nouvelle solution quatre minutes avant la fin du temps réglementaire : Cherki s'est engouffré dans la surface et a battu le gardien Milinković-Savić dans un angle fermé.

Malgré ses efforts en fin de match, Manchester City n'a pas réussi à s'imposer à domicile, devant son public.

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Manchester City doit désormais se préparer rapidement avant son déplacement chez Arsenal, champion en titre de Premier League, dimanche, pour un choc très attendu.

Le même jour, Naples se rendra à Sassuolo avec l'ambition de grimper au classement, lui qui occupe la huitième place de Serie A.