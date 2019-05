VIDÉO - Blaquart : "Il ne faut rien s'interdire"

Bernard Blaquart, le coach de Nîmes, espère voir sa formation finir dans le premier tiers du classement.

En dominant ce samedi à domicile (1-0), a conforté sa 8e place au classement du championnat. Même s'ils ne peuvent plus terminer européens, les Crocos ont bien l'intention d'achever leur parcours le plus haut possible. Bernard Blaquart, le coach de l'équipe, l'a assuré en conférence de presse samedi.

"Pourquoi on ne finirait pas septième ? On va jouer les deux matches qui nous restent. On est assurés de finir dans les 12 premiers. On va essayer de finir dans les 10, et si on finit dans les 10 on essayera dans les 8. On ne va rien s'interdire. Il y a deux matches à jouer, qu'il faut essayer de bien jouer et gagner", a-t-il indiqué.

Tout en se projetant sur la suite, Blaquart n'a pas manqué d'analyser le match joué face à l'ASM. Malgré la victoire, il a reconnu que les Monégasques ont donné beaucoup de fil à retordre à ses hommes : "Il y a eu aussi des moments dans ce match où l'on a trop vite perdu des ballons, où l'on a été chahutés. Il a fallu faire le dos rond dans ces moments-là, mais on savait qu'on allait souffrir, qu'il faudrait s'accrocher. Le seul regret est de ne pas avoir bien joué tous les coups offensifs. Mais il ne faut pas oublier que Monaco a des atouts et est très bon techniquement. D'ailleurs, c'est incompréhensible de retrouver Monaco dans cette situation".