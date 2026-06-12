Bien que l’équipe d’Arabie saoudite n’ait pas pris part à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2026, conjointement organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le royaume a tout de même marqué les esprits lors de ce coup d’envoi officiel.

La rencontre d’ouverture, disputée jeudi sur la pelouse historique de l’Azteca à Mexico, a vu le Mexique s’imposer 2-0 face à l’Afrique du Sud.

Selon la chaîne saoudienne Al-Ikhbariya, l’industrie saoudienne a en effet marqué les esprits avec 4 000 m² de tissus techniques de pointe, utilisés pour habiller la pelouse de cette rencontre inaugurale.

Abdullah Al-Harbi, PDG de l’entreprise saoudienne qui les fabrique, précise que ces tissus en fils de polyester enduits de PVC sont couramment employés dans des projets de structure en tension, notamment pour des aéroports, des stades et des gares à travers le monde.

Il précise que l’entreprise a rivalisé avec cinq sociétés internationales fortes de plus de 50 ans d’expérience et les a devancées toutes.

Rappelons que la sélection saoudienne entrera réellement en lice mardi prochain, à l’aube, pour affronter l’Uruguay au Hard Rock Stadium de Miami, lors de son premier match dans la phase de groupes.