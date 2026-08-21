Le Français Karim Benzema, attaquant d'Al-Hilal, a mis fin à la polémique autour des informations le liant à un départ des rangs du « Zaïm » lors du mercato estival en cours.

Benzema avait rejoint Al-Hilal lors du dernier mercato hivernal, après la résiliation de son contrat avec Al-Ittihad, mais il a été associé à un départ en raison de son manque d'adaptation au style de jeu de l'entraîneur italien Simone Inzaghi.

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À ce sujet, Benzema a déclaré aux médias après le match face à Al-Feiha : « Je reste avec Al-Hilal jusqu'à présent, c'est le contrat qui me lie au club, et j'essaie de donner tout ce que j'ai avec l'équipe. »

Et d'ajouter : « Il n'y a rien de nouveau à ce sujet, et jusqu'à présent je suis un joueur des rangs d'Al-Hilal, et je vais essayer de continuer à travailler de la meilleure manière possible. »

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Au sujet de sa disette de buts, l'attaquant français a déclaré : « Le football, ce ne sont pas seulement les buts, il y a de nombreux rôles que l'on peut assumer et je le fais, le plus important étant de remporter les victoires. »

Et de conclure : « Nous avançons à un bon rythme jusqu'à présent, et nous avons remporté 3 victoires, dont deux en Roshn League et une victoire en Coupe du Roi, notre objectif étant de continuer à travailler de la même manière. »

Des rapports avaient indiqué que Benzema avait posé comme condition de percevoir l'intégralité de ses salaires pour accepter de quitter Al-Hilal.