Vidéo : Benzema : « Je reste à Al-Hilal, et le football, ce n'est pas seulement des buts ! »

Le Français Karim Benzema, attaquant d'Al-Hilal, a mis fin à la polémique concernant les informations qui l'associaient à un départ des rangs du « Zaïm » durant l'actuelle période des transferts estivaux.

Benzema avait rejoint Al-Hilal lors du dernier mercato hivernal, après avoir résilié son contrat avec Al-Ittihad, mais son nom a été lié à un départ en raison de sa difficulté à s'adapter au style de jeu de l'entraîneur italien Simone Inzaghi.

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À ce sujet, Benzema a déclaré aux médias à l'issue du match face à Al-Fayha : « Je reste à Al-Hilal pour le moment, c'est le contrat qui me lie au club, et j'essaie de donner tout ce que j'ai avec l'équipe. »

Il a ajouté : « Il n'y a rien de nouveau à ce sujet, et pour le moment je suis un joueur des rangs d'Al-Hilal, je vais essayer de continuer à travailler de la meilleure façon possible. »

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Au sujet de sa disette de buts, l'attaquant français a déclaré : « Le football, ce ne sont pas que les buts, il y a de nombreux rôles que l'on peut assumer, et je le fais ; le plus important, c'est de décrocher les victoires. »

Il a conclu : « Nous avançons à bon rythme jusqu'à présent, nous avons remporté 3 victoires, deux en Roshn League et une victoire en Coupe du Roi, et notre objectif est de continuer à travailler de la même manière. »

Des rapports avaient indiqué que Benzema avait posé comme condition de percevoir l'intégralité de ses salaires pour accepter de quitter Al-Hilal.