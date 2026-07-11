L'équipe d'Angleterre s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 après une victoire difficile face à la Norvège (2-1) en prolongation, grâce à un doublé de la star du Real Madrid, Jude Bellingham, lors d'un match passionnant disputé samedi soir au Hard Rock Stadium de Miami.

La rencontre a été marquée par des rebondissements dramatiques et des décisions arbitrales controversées, La rencontre a débuté par une phase d’observation prudente, avant que l’équipe d’Angleterre ne prenne le contrôle du jeu sans parvenir à percer la défense norvégienne bien organisée pour sa première participation aux quarts de finale de la Coupe du monde. Les Anglais ont ainsi manqué des occasions par O’Reilly et Madueke (23e minute) ainsi que par Kane sur un coup franc (29e).

Dès leur première incursion dangereuse, les Scandinaves ont ouvert le score par Andreas Schjelderup, dont une frappe fulgurante des vingt mètres a touché le poteau avant de se loger dans la lucarne (36^e), stupéfiant les Three Lions et plaçant les Vikings en position de force.

Sous une pression énorme, la défense britannique a résisté à des vagues successives d’attaques norvégiennes menées par Sorloth et Ødegaard, avant que Bellingham n’égalise dans le temps additionnel de la première mi-temps d’une frappe rasante et précise à angle fermé, suite à une superbe passe d’Anthony Gordon (45e+2).

Keane a bien failli redonner l’avantage à l’Angleterre quelques instants plus tard, mais son but, servi par Bellingham, a été annulé pour hors-jeu manifeste (45e+5).

Un but annulé qui suscite la polémique

En seconde période, la Norvège a maintenu la pression et a failli reprendre l’avantage lorsque Torbjørn Hegheim a expédié le ballon au fond des filets sur corner, mais l’arbitre a annulé la réalisation après consultation de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), pour une faute de Haaland sur un défenseur anglais (55^e), conformément aux nouvelles règles de l’IFAB.

La Norvège a failli l’emporter lorsque la déviation d’Orsnes, reprise de la tête par Ajer, a heurté la barre transversale (76e), tandis que l’Angleterre répondait par une percée de Saka, contrée in extremis (87e).

Bellingham scelle la victoire

En prolongation, Bellingham a scellé la victoire des Three Lions en inscrivant son deuxième but sur un rebond suite à un tir du remplaçant Morgan Rogers (94^e), devenant ainsi le véritable héros de l'Angleterre dans cette rencontre.

Ben Spence a réclamé un penalty après un contact avec Bob, mais la vidéo a finalement infirmé cette décision. Les Vikings ont alors tout tenté pour revenir, en vain face à une défense anglaise bien organisée, et les Three Lions ont même failli inscrire un troisième but sans l’intervention décisive du gardien Niland (110^e).

Grâce à ce succès précieux, les Three Lions se hissent en demi-finale, où ils défieront le vainqueur de Suisse-Argentine, avec l’espoir de décrocher leur premier titre mondial depuis 1966.