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Jude Bellingham se retrouve au centre d’une polémique médiatique en Espagne après plusieurs accrochages tendus avec son coéquipier du Real Madrid Marc Cucurella. Ces incidents se sont produits lors de la victoire haletante de l’Angleterre, qui a mis fin à la remarquable série de 43 matches sans défaite de l’Espagne.

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Bellingham et Cucurella s’accrochent au Metropolitano

La cordialité affichée avant le match entre les deux coéquipiers du Real Madrid s’est vite dissipée une fois la rencontre commencée au Metropolitano. Malgré leur accolade avant le coup d’envoi, Bellingham et Cucurella se sont accrochés à plusieurs reprises au cours d’un match âprement disputé, et les tensions se sont prolongées dans le tunnel à la mi-temps.

Le principal incident est survenu après la faute à l’origine du penalty de Harry Kane, lors d’une scène que les caméras de télévision n’ont pas filmée. Alors que Cucurella était au sol, se tenant la jambe et semblant souffrir, des images récemment apparues montrent Bellingham se pencher vers lui pour lui adresser des reproches et tenter de le relever de force.

Sur le terrain, des buts d’Ezri Konsa et de Ben White en début de seconde période ont porté le score à 3-0 pour l’Angleterre après le penalty de Kane. Cependant, l’expulsion d’Elliot Anderson à la 63e minute pour une faute sur Lamine Yamal a déclenché une réaction tardive de l’Espagne, avec des buts de Mikel Oyarzabal et de Nico Williams. L’Angleterre a néanmoins tenu bon pour arracher une victoire spectaculaire 3-2 .

La séquence en vidéo

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Les médias espagnols dénoncent le « très mauvais geste » de Bellingham

Le comportement de Bellingham lui a valu de vives critiques de la part des médias audiovisuels espagnols qui couvraient la rencontre. Des commentateurs ont accusé le milieu de terrain d’avoir tenté d’empêcher Cucurella de rester au sol en vue d’un examen par la VAR.

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Sur les ondes de la radio SER pendant le match, Antonio Romero a déclaré : « Un très mauvais geste de Bellingham, qui reproche à Cucurella de rester au sol pour permettre un examen par la VAR. Le penalty est évident et, de l’autre côté, c’est un très mauvais geste de Bellingham, qui est allé lui murmurer quelque chose à l’oreille. »

Manolo Lama, du média espagnol COPE, s’est également étonné de cet échange tendu entre coéquipiers en club. « Et voilà le football : deux joueurs du Real Madrid, Bellingham et Cucurella, qui se disputent au Metropolitano », a-t-il commenté.

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Une place de tête de série en quarts de finale et un élan retrouvé

Les éventuelles retombées en Espagne ne devraient guère préoccuper l’Angleterre, qui a infligé à l’Espagne sa première défaite depuis son sacre en Coupe du monde. Cette victoire assure à l’Angleterre la première place de son groupe et un statut de tête de série lors du tirage au sort des quarts de finale, vendredi. Après avoir dominé l’Espagne avant de résister pendant 30 minutes en infériorité numérique, l’équipe de Tuchel aborde ce tirage avec le soutien retrouvé de ses supporters et un élan précieux.