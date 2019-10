VIDÉO - Bamba : "Si on n'a pas envie de jouer ce genre de match, autant arrêter le métier"

Jonathan Bamba a abordé le choc contre Chelsea, programmé ce mercredi (21h), avec une grande détermination.

Après un revers assez lourd pour son entrée en lice sur la pelouse de l' (0-3), s'apprête à disputer un second match de gala avec le choc contre .

Un match déjà capital pour la suite, selon Jonathan Bamba.

"C'est un tournant pour nous parce que nous avons fait une mauvaise entame face à l'Ajax. On est concentré pour pouvoir faire de bonnes choses demain (mercredi). On sait qu'il y a eu beaucoup d'erreurs lors du premier match et il va falloir s'en servir pour faire de bonnes choses", a expliqué l'international Espoir français.

"On fait ce métier pour jouer ce genre de match. Si on n'a pas envie, autant arrêter le métier", a-t-il continué. "Chelsea a mal démarré au premier match. Mais c'est une équipe qui marque beaucoup de buts en . Il faudra être efficaces défensivement pour pouvoir éviter les attaques londoniennes et ainsi concrétiser nos occasions (…) On a ce manque d'expérience qu'il faudra combler par plus d'envie et de combativité. Il faudra être au-dessus pour pouvoir remporter cette rencontre. On devra tous élever notre niveau de jeu".

Les Blues de Frank Lampard sont prévenus.