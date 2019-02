VIDEO - Babbel : "Le Bayern ne rattrapera pas Dortmund"

Pour Markus Babbel, le Bayern Munich va avoir beaucoup de mal à revenir sur Dortmund cette saison.

Troisième à 7 points du leader de la Bundesliga et accessoirement rival, le Borussia Dortmund, le Bayern Munich ne devrait pas revenir sur le club jaune et noir selon l'analyse de Markus Babbel.

"La facilité qu'avait le Bayern à gagner des titres n'est plus là aujourd'hui. C'est une situation complètement nouvelle pour eux, par rapport aux six ou sept dernières années où ils dominaient. Aujourd'hui, ils sont dans une situation opposée et ce n'est pas facile pour eux. Surtout pour les joueurs", a analysé l'ancien joueur allemand.