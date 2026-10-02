Vidéo : avec un triplé historique, la Belgique accentue les malheurs de la Turquie et menace l'Italie en Ligue des nations

L'équipe de Belgique a renoué avec le succès après avoir signé une large victoire qui a aggravé les blessures de son homologue turc, en Ligue des nations 2027.

La Belgique s'est imposée face à la Turquie sur le score de 3-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux sélections, ce vendredi, au stade Maurice Dufrasne, dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de la compétition européenne.

Le match a été marqué par la grande performance du duo chevronné composé de Kevin De Bruyne, auteur d'un doublé, et de Romelu Lukaku, qui a inscrit le troisième but après son entrée en jeu en tant que remplaçant.

De Bruyne a ouvert le score pour les hôtes à la dixième minute de la rencontre, après avoir dribblé un défenseur des visiteurs et logé le ballon au ras du sol sur la gauche du gardien.

Le milieu de terrain de Naples a ajouté son deuxième but, et le deuxième de sa sélection, à la 60e minute de la rencontre, après avoir décoché une frappe surpuissante de l'extérieur de la surface, que le gardien turc n'a pas réussi à repousser.

Après son entrée en jeu en tant que remplaçant, Romelu Lukaku a réussi à inscrire le troisième but de l'équipe de Belgique à la 76e minute, après avoir converti un centre au ras du sol au fond des filets de son pied droit.

Les Diables Rouges ont renoué avec la victoire, après être tombés dans le piège de la défaite lors de leur dernier match face à l'équipe de France, sur un but sans réplique dans le temps additionnel.

Cette victoire a porté le total de l'équipe de Turquie à 6 points, lui permettant d'occuper la deuxième place du groupe 1, à seulement un point de l'équipe de France, avant leur match attendu lundi prochain.

Les coéquipiers de De Bruyne devancent l'équipe d'Italie, qui occupe la troisième place du groupe avec 4 points, ce qui menace la Squadra Azzurra de perdre sa chance de se qualifier pour les demi-finales.

En revanche, l'équipe de Turquie a subi sa troisième défaite consécutive, restant à la dernière place du groupe sans le moindre point.



