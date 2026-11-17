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Le Maroc a officiellement validé son billet pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2027 après une précieuse victoire face au Niger (1-0), mardi soir, au stade Prince-Moulay-Abdellah de Rabat, lors de la quatrième journée des éliminatoires. Les Marocains poursuivent ainsi leur parcours réussi et conservent un sans-faute dans le groupe A.

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La victoire marocaine porte la signature d'Abdellah Ouazane, auteur de l'unique but de la rencontre à la 22e minute à la réception d'une superbe passe de Brahim Díaz. Il a ainsi donné l'avantage aux locaux dans un match loin d'être facile face au Niger, qui a tenté de revenir au score sans jamais parvenir à trouver le chemin des filets.

Grâce à ce succès, le Maroc a officiellement assuré sa qualification en portant son total à 12 points, fruit de quatre victoires consécutives. Il creuse l'écart en tête du groupe A et a la garantie de terminer les éliminatoires à l'une des deux places qualificatives pour la phase finale, à deux journées de la fin de son parcours.

Le Maroc avait lancé sa campagne par une victoire 2-0 contre le Gabon, avant de s'imposer sur le même score face au Lesotho, puis de signer un large succès 5-1 contre le Niger. Il a de nouveau battu ce même adversaire 1-0 lors de la quatrième journée, préservant ainsi son bilan parfait.

De son côté, le Niger a concédé sa troisième défaite des éliminatoires et reste bloqué à trois points. Il avait débuté par une victoire contre le Lesotho, avant de s'incliner face au Gabon, puis face au Maroc lors de la confrontation précédente, et de chuter à nouveau contre les Marocains.

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La défaite 2-1 du Gabon face au Lesotho, lors de cette même journée, renforce encore la portée du succès marocain. Le Gabon reste bloqué à six points et la lutte pour le deuxième billet du groupe demeure ouverte, tandis que le Maroc a officiellement validé sa qualification pour le tournoi continental.