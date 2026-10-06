L'Espagne a arraché une victoire sur le fil face à son hôte croate, sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui les a opposées ce soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

L'Espagne a conservé son sans-faute après avoir signé une quatrième victoire consécutive, portant son total à 12 points en tête du classement, et a d'ores et déjà validé son billet pour les quarts de finale.

La Croatie, quant à elle, voit son total s'arrêter à 3 points, à la troisième place avec seulement 3 points.

La Croatie a ouvert le score à la 18e minute par l'intermédiaire d'Ivan Perišić : l'attaquant chevronné a profité d'un renvoi d'Unai Simón pour faire trembler les filets.









Ce but est intervenu au cours d'une période difficile pour l'Espagne, qui a eu du mal à trouver son rythme, les Croates ayant déployé tous leurs efforts sur chaque attaque.

En seconde période, l'Espagne a tenté avec force d'égaliser, ce qui s'est produit à la 61e minute par l'intermédiaire de Mikel Merino.









Ce but est venu après de nombreuses attaques, l'attaquant d'Arsenal plaçant le ballon au fond des filets pour inscrire le but égalisateur de l'Espagne, qui dominait la possession et se montrait la plus dangereuse devant le but adverse.

À la 78e minute, Perišić a reçu son second carton jaune pour une faute évidente sur Cucurella, laissant la Croatie terminer la rencontre à dix joueurs.

L'Espagne a exploité cette supériorité numérique et a intensifié ses tentatives pour décrocher la victoire, jusqu'à ce que Mikel Merino inscrive son deuxième but, et celui de son équipe, à la 89e minute.







