Vidéo : avec un nouveau maillot... Al-Hilal a-t-il délibérément répondu au départ de Benzema et Al-Dawsari ?

Le club saoudien d'Al-Hilal a répondu de manière indirecte aux informations liant ses deux vedettes Salem Al-Dawsari et le Français Karim Benzema à un départ des rangs de l'équipe lors de l'actuelle période de transferts estivaux.

Des rapports de presse avaient évoqué la volonté d'Al-Hilal de se séparer d'Al-Dawsari et de Benzema avant le début de la nouvelle saison, d'autant plus qu'il s'agira de la dernière de leurs contrats avec le club, au milieu de l'intérêt de certains autres clubs.

Al-Hilal a publié, ce jeudi, une vidéo sur son compte officiel sur le site « X », dans laquelle il a dévoilé le maillot alternatif de couleur blanche qu'il portera lors de la saison prochaine 2026-2027.

Dans la vidéo sont apparues de nombreuses vedettes actuelles d'Al-Hilal, menées par Salem Al-Dawsari et Karim Benzema, en plus des milieux de terrain : le Portugais Ruben Neves et le Serbe Sergej Milinkovic-Savic, le latéral français Theo Hernandez, ainsi que les défenseurs : le Turc Yusuf Akcicek et le Sénégalais Kalidou Koulibaly.

Beaucoup considèrent qu'apparaître avec le nouveau maillot avant le début de la saison est un signe de la poursuite des joueurs la saison prochaine, mais cela ne s'applique pas à certains cas.

Salem Al-Dawsari est considéré comme l'une des légendes d'Al-Hilal, et il a affiché son meilleur niveau pendant 15 ans, depuis sa promotion en équipe première en 2011, mais il a fortement régressé la saison dernière sous la direction de l'entraîneur italien Simone Inzaghi.

En revanche, Benzema a rejoint Al-Hilal lors de la dernière période de transferts hivernaux, après la résiliation de son contrat avec Al-Ittihad, mais il a souffert d'une série de blessures qui ont limité le nombre de ses matchs avec l'équipe à 13 rencontres, au cours desquelles il a inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives.