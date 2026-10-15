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FBL-KSA-RIYADH-NASSR-FATEHAFP
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Vidéo : avec un but magnifique, Mourad Batna s'approche du trône de Ronaldo en Roshn League

C. Ronaldo
Anderson Talisca
M. Batna
Al Hazem vs Al Fath
Al Hazem
Al Fath
Saudi Pro League
Portugal
Brésil
Maroc
Arabie saoudite

Le Marocain Mourad Batna, star d'Al-Fateh, a poursuivi sa progression vers le trône du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, en Roshn Saudi League, après son but exceptionnel dans les filets d'Al-Hazem.

Al-Fateh a réussi à renverser son retard de 1-2 face à son hôte Al-Hazem pour s'imposer 3-2, dans les dernières minutes de la rencontre qui les a opposés ce jeudi, lors de la neuvième journée de la Roshn League.

Batna a été le passeur décisif sur les premier et deuxième buts d'Al-Fateh, avant d'inscrire lui-même le but de la victoire dans le temps additionnel, et ce de façon exceptionnelle, après une frappe puissante sur un coup franc situé sur le côté de la surface de réparation.

Selon le réseau de statistiques « Opta », la star marocaine est devenue le troisième meilleur buteur sur coup franc en Roshn Saudi League depuis son arrivée au club d'Al-Fateh lors de la saison 2020-2021.

Le Tunisien Saad Bguir égale Batna à ce classement, chacun d'eux ayant réussi à inscrire 5 buts sur coup franc depuis la saison 2020-2021.

Seuls Cristiano Ronaldo et son ancien coéquipier à Al-Nassr, le Brésilien Anderson Talisca, devancent Batna et Bguir dans cette liste, chacun d'eux ayant inscrit 6 buts.

Mourad Batna a besoin d'un but supplémentaire pour dépasser Saad Bguir et rejoindre Ronaldo et Talisca au sommet des meilleurs buteurs sur coup franc en Roshn League depuis la saison 2020-2021.

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