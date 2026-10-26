Le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, a poursuivi sa belle forme cette saison en inscrivant un but splendide dans les cages du club ouzbek de Nasaf, ce lundi soir, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions d'Asie de l'élite.

La star marocaine a réussi à marquer le but de la victoire à la 90e minute, offrant au « Doyen » un succès sur le score de 2-1 et lui permettant d'atteindre quatre points dans l'édition actuelle de la compétition.

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Fait marquant, le but d'En-Nesyri est venu sur un coup franc direct, et plus étonnant encore, c'est la première fois que la star marocaine marque de cette façon, attirant tous les regards et déchaînant la folie des supporters du « Doyen d'Asie ».

Les commentaires et les éloges ont fusé pour saluer le très grand niveau affiché par Youssef En-Nesyri et sa réussite à mener Al-Ittihad vers la victoire, malgré la période difficile vécue par l'équipe lors des deux premières journées, marquées par un nul et une défaite.

Avec ce but magnifique, En-Nesyri a porté son total avec Al-Ittihad cette saison à 8 buts, en plus de deux passes décisives en 14 matchs disputés cette saison dans les différentes compétitions nationales et continentales.