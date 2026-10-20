Sultan Haroun, le jeune talent du club d'Al-Ettifaq, a confirmé être la bête noire d'Al-Ittihad dans les différentes compétitions de la saison en cours, lors de leur match en Saudi Pro League.

Al-Ittihad s'est déplacé chez Al-Ettifaq, ce mardi, sur la pelouse de ce dernier à Dammam, lors de la dixième journée de la Saudi Pro League.

À la 34e minute du match, Sultan Haroun a inscrit le premier but d'Al-Ettifaq, après que Radhi Al-Otaibi lui a adressé un long ballon qui l'a placé en position de face-à-face parfait avec le gardien serbe Predrag Rajković, pour ensuite expédier le ballon entre ses jambes.

Ce but était le premier que Sultan Haroun marque cette saison avec le club d'Al-Ettifaq, lors de sa deuxième apparition en tant que titulaire, et la première toutes catégories confondues.

Ainsi, ce match est le septième consécutif lors duquel Al-Ittihad échoue à garder sa cage inviolée, que ce soit en Saudi Pro League ou en Ligue des champions d'Asie Elite.

La dernière fois qu'Al-Ittihad n'avait pas encaissé de but remontait au 29 août dernier, lors du match nul vierge contre Al-Fateh, en Saudi Pro League.

Depuis, « Al-Amid » a disputé 7 matchs en Saudi Pro League et en Ligue des champions d'Asie Elite, encaissant 10 buts, soit une moyenne proche d'un but et demi par match.