Rabah Madjer, légende du football algérien, a salué les performances de l’Égypte, du Maroc et de l’Algérie, qu’il juge les meilleures représentantes du monde arabe lors de la phase finale de la Coupe du monde 2026.

Après les deux premières journées de la phase de groupes, qui voit pour la première fois 48 équipes (dont huit formations arabes) en lice, l’ancien attaquant a livré son analyse.

Dans une interview accordée à l’émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 », Madjer a déclaré : « La sélection marocaine fait du bon travail, tout comme la sélection algérienne qui, après sa défaite face à l’Argentine, s’est reprise en battant la Jordanie, prouvant ainsi son niveau lors de ce match et sa capacité à se qualifier pour le tour suivant. »

Il a toutefois souligné : « La Tunisie, qui possède pourtant des joueurs de grand talent, a été battue 5-1 par la Suède après avoir déjà perdu contre la Belgique en amical, ce que je peine à expliquer. »

Il a poursuivi : « L’équipe d’Égypte a également réalisé une très grande performance face à la Nouvelle-Zélande. C’est la première fois que je vois les Pharaons faire preuve d’une telle détermination, surtout en seconde période, où ils ont maintenu une intensité remarquable sans jamais abdiquer malgré la valeur de leur adversaire. »

Rappelons que l’Égypte mène actuellement son groupe avec 4 points, deux de plus que la Belgique et l’Iran, tandis que le Maroc partage la première place avec le Brésil et que l’Algérie occupe la deuxième place, ex aequo avec l’Autriche, juste derrière l’Argentine.