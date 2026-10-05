L'équipe de France a transformé son retard face à la Belgique en une victoire éclatante (4-1), après l'explosion offensive des Bleus en seconde période, Zinédine Zidane et ses stars renversant la rencontre en l'espace de 14 minutes, lors de la quatrième journée de la Ligue des nations.

L'équipe de France abordait la rencontre avec l'objectif de consolider sa première place, mais elle a encaissé un coup lorsque Dodi Lukebakio a ouvert le score pour la Belgique à la 35e minute, profitant d'une passe décisive magnifique de Roméo Lavia, pour clore la première période sur un avantage des visiteurs d'un but à zéro.

Mais Zidane a refusé de baisser les bras et a pris une décision décisive en seconde période, en lançant le trio « Michael Olise, Rayan Cherki et Désiré Doué » à la place de « Ousmane Dembélé, Akliouche et Bradley Barcola ».

Il n'a fallu que 14 minutes à l'équipe de France pour renverser la situation. À la 77e minute, Désiré Doué a décoché une magnifique frappe à ras de terre de l'extérieur de la surface, qui est venue se loger dans le coin gauche des buts belges, annonçant le retour de la France dans le match.

Quatre minutes plus tard seulement, Michael Olise a adressé un centre à ras de terre parfaitement ajusté dans la surface, que Rayan Cherki a repris d'une seule touche, trompant le gardien et trouvant le fond des filets, pour permettre à la France de mener 2-1 à la 81e minute.

Olise a poursuivi son récital et a de nouveau fait la différence à la 88e minute, après avoir reçu une passe de Doué dans la surface, et expédié directement le ballon dans les filets, ajoutant le troisième but de la France.









Le crack du Bayern Munich ne s'est pas arrêté là, revenant à la 90e minute pour inscrire le quatrième but, après lui être parvenue une nouvelle passe de Doué, plaçant le ballon directement entre les jambes du gardien, scellant la large victoire française.

Ainsi, la soirée de la France s'est transformée d'un retard frustrant en un festival offensif, grâce aux changements décisifs de Zidane et au brio d'Olise, Doué et Cherki, les Bleus continuant de planer en tête du groupe.

L'équipe de France a porté son total à 10 points en tête du groupe, devançant de 3 points l'Italie, deuxième avec 7 points.

En revanche, la Belgique, dirigée par son entraîneur néerlandais Mark van Bommel, est restée bloquée à 6 points, tandis que la Turquie ferme la marche du groupe sans le moindre point.















