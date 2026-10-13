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Un beau geste des joueurs d'Al Zamalek

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Les joueurs d'Al Hilal ont tenu à brandir le drapeau du Royaume d'Arabie saoudite à l'issue de leur match face à Al Sadd, au Qatar, en Ligue des champions d'Asie Elite.

Al Hilal s'est imposé sur la pelouse d'Al Sadd sur le score de 2-0, lors de la rencontre disputée ce mardi au stade Jassim Bin Hamad, dans la capitale qatarie Doha, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Le journal saoudien « Al Yaum » a publié une vidéo tournée dans le stade après le coup de sifflet final, montrant l'ensemble des joueurs d'Al Hilal portant le drapeau du Royaume d'Arabie saoudite, avant de poser pour une photo avec celui-ci devant les supporters.

Cette séquence marquante a réuni la quasi-totalité des joueurs de l'équipe, y compris les joueurs étrangers qui ont disputé la rencontre face à Al Sadd.

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Ce geste intervient dans le contexte des événements récents survenus en Arabie saoudite au cours des dernières heures, qui ont poussé de nombreux joueurs à exprimer leur soutien et leur solidarité.

Le plus en vue à l'avoir fait est la star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al Nassr, après la victoire 3-1 face aux Ouzbeks de Neftchi, lundi, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Pour rappel, ce succès porte le total d'Al Hilal à 6 points, ce qui lui permet d'occuper la troisième place du groupe Ouest de la compétition asiatique, à la différence de buts derrière Al Ain, aux Émirats arabes unis, et l'Esteghlal Téhéran, en Iran.