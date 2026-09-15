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Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Vidéo : avec la participation de Marmoush, Liverpool élimine Tottenham et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue

Liverpool vs Tottenham
Liverpool
Tottenham
Carabao Cup
O. Marmoush
Angleterre
Égypte

Un match palpitant

Liverpool s'est qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, après sa victoire spectaculaire face à Tottenham sur le score de 3-1, lors de la rencontre qui les a opposés ce soir à Anfield, dans le cadre du troisième tour de la compétition (seizièmes de finale).

Alexis Mac Allister a ouvert le score pour Liverpool à la 21e minute, avant que son coéquipier Cody Gakpo n'ajoute le deuxième but à la 54e minute.



Tottenham n'a pas baissé les bras et a réussi à réduire l'écart à la 69e minute par l'intermédiaire de Conor Gallagher, relançant la rencontre.



Mais Liverpool a préservé son avantage et a même ajouté un troisième but par Dominik Szoboszlai à la 90e+1, anéantissant les espoirs de son adversaire.



La rencontre a vu la participation de l'Égyptien Omar Marmoush en attaque de Tottenham jusqu'à la fin du match, mais il n'a pas fait trembler les filets de Liverpool.

Tottenham s'était hissé à ce stade grâce à sa large victoire sur Charlton Athletic sur le score de 5-1, au tour précédent.

Quant aux neuf équipes de Premier League qui disputent les compétitions européennes, à savoir Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Crystal Palace, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Sunderland, elles sont toutes entrées en lice en Carabao Cup lors du troisième tour.

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