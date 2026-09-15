Liverpool s'est qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, après sa victoire spectaculaire face à Tottenham sur le score de 3-1, lors de la rencontre qui les a opposés ce soir à Anfield, dans le cadre du troisième tour de la compétition (seizièmes de finale).

Alexis Mac Allister a ouvert le score pour Liverpool à la 21e minute, avant que son coéquipier Cody Gakpo n'ajoute le deuxième but à la 54e minute.









Tottenham n'a pas baissé les bras et a réussi à réduire l'écart à la 69e minute par l'intermédiaire de Conor Gallagher, relançant la rencontre.









Mais Liverpool a préservé son avantage et a même ajouté un troisième but par Dominik Szoboszlai à la 90e+1, anéantissant les espoirs de son adversaire.









La rencontre a vu la participation de l'Égyptien Omar Marmoush en attaque de Tottenham jusqu'à la fin du match, mais il n'a pas fait trembler les filets de Liverpool.

Tottenham s'était hissé à ce stade grâce à sa large victoire sur Charlton Athletic sur le score de 5-1, au tour précédent.

Quant aux neuf équipes de Premier League qui disputent les compétitions européennes, à savoir Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Crystal Palace, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Sunderland, elles sont toutes entrées en lice en Carabao Cup lors du troisième tour.