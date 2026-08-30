Le Real Madrid a totalement dominé son match face à Malaga, au stade Santiago-Bernabéu, en Liga.

Jude Bellingham, la star du Real Madrid, a volé la vedette lors de la rencontre de son équipe ce dimanche, tandis que son coéquipier Kylian Mbappé s'est adonné à son loisir favori en secouant les filets.

Bellingham a inscrit le premier but du Real Madrid à la 19e minute, après un démarrage remarquable au cours duquel il a transpercé la défense de Malaga, avant d'envoyer un ballon remarquable au fond des filets.

Les joueurs de Malaga ont contesté, réclamant une faute sur Bellingham au début de l'action, mais l'arbitre a confirmé la validité du but.

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À la 26e minute, Bellingham a contribué à un nouveau but : il a placé une tête puissante que l'un des joueurs de Malaga a tenté de dégager, mais le ballon a heurté le dos du gardien Alfonso Herrero avant de finir au fond des filets.

La 30e minute a vu le troisième but du Real Madrid, par l'intermédiaire de Kylian Mbappé, qui a exploité un centre remarquable d'Arnold, permettant au club madrilène de sceller presque le sort de la rencontre en ces quelques minutes.

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