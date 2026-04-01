Vidéo : avant le Ghana... Une sélection arabe a négocié avec Renard pour qu'il la dirige lors de la Coupe du monde

Un média saoudien a créé la surprise en affirmant qu'une sélection arabe avait négocié avec le Français Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, pour qu'il la dirige lors de la Coupe du monde 2026, avant même que le Ghana ne le fasse.

Le journal français « L'Équipe » avait confirmé que la Fédération ghanéenne de football souhaitait engager Renard pour diriger la sélection nationale lors de la Coupe du monde 2026, après le limogeage de son entraîneur Otto Addo au cours du mois de mars.

Le journaliste saoudien Mohammed Al-Khamis a révélé, dans l'émission « Fi 90 » sur « Saudi Sports Channels », que l'équipe nationale algérienne était également en pourparlers avec Renard pour le recruter, après la fin de la Coupe des nations arabes 2025 au Qatar, à la fin de l'année dernière.

Il a précisé : « D'après mes informations, depuis la fin de la Coupe des nations arabes, plusieurs équipes nationales sont en pourparlers avec Renard et ont pris contact avec lui, comme l'équipe nationale algérienne, et maintenant l'équipe nationale ghanéenne. »

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Il a ajouté : « Renard a déclaré que s’il recevait une offre pour entraîner la sélection ghanéenne, il serait prêt à relever ce défi sans aucune condition financière, par amour pour l’expérience qu’il a vécue avec elle auparavant. »

Le technicien français a entamé son parcours sur le continent africain en 2007, lorsqu’il a été nommé entraîneur adjoint du Français Claude Le Roy au sein de la sélection ghanéenne, avant de vivre plusieurs expériences sur le continent, notamment avec la sélection zambienne avec laquelle il a remporté la Coupe d’Afrique des nations en 2012.