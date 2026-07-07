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FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Vidéo : avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, un face-à-face attendu entre Messi et Salah, deux stars du ballon rond

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
L. Messi
M. Salah
Argentine
Égypte
É.-U.

Le match des quarts de finale de la Coupe du monde

Les instants ayant précédé le coup d’envoi du match Égypte-Argentine, ce mardi en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, ont été marqués par une image forte : la poignée de main entre les capitaines Mohamed Salah et Lionel Messi dans le tunnel menant à la pelouse.

Alors que les joueurs s’apprêtaient à entrer sur la pelouse, les deux stars se sont croisées dans le tunnel menant au terrain.

Les deux stars se sont serré dans les bras l’un de l’autre, sous les yeux des caméras.



Salah figurait en tête du onze égyptien aligné ce soir :

Gardien : Mostafa Shobeir.

Défense : Karim Hafez, Yasser Ibrahim, Rami Rabia et Mohamed Hani.

Milieu de terrain : Marwan Attia, Muhannad Lashin et Imam Ashour.

Attaque : Mohamed Salah, Haytham Hassan et Zico.

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