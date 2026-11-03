Le match entre Manchester United et la Roma, comptant pour la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, a été marqué par une contestation des supporters du club anglais dans les tribunes d'Old Trafford, après qu'un groupe de fans a lancé des balles de tennis sur la pelouse, en signe de protestation contre la direction du club et ses propriétaires, dans un contexte de net recul des résultats.

Manchester United a abordé le match face à la Roma sans avoir remporté la moindre victoire lors de ses 9 derniers matchs toutes compétitions confondues, ce qui a accru la pression sur l'entraîneur des Red Devils, Michael Carrick, désormais menacé de limogeage.

Selon le réseau « Sky Sports », la contestation est survenue à un moment difficile pour les locaux, après que Manchester United s'est retrouvé mené par deux buts à zéro durant les 17 premières minutes de la rencontre, avant que la 21e minute ne soit marquée par le lancer de plusieurs balles de tennis depuis la tribune de Stretford, provoquant une courte interruption du jeu, avant que les joueurs n'interviennent pour les retirer et reprendre la rencontre.

Ces actions n'ont pas été une surprise, car la contestation avait été planifiée à l'avance et annoncée sur les réseaux sociaux. Les abords du stade ont également été le théâtre d'autres mouvements de protestation, dans un contexte de colère croissante des supporters envers la direction du club, que ce soit en raison du recul des résultats ou de la hausse du prix des billets.

Bien que la contestation n'ait entraîné qu'un bref retard, son timing a reflété l'état de colère des supporters, notamment avec le début poussif de l'équipe face à la Roma, avant que Manchester United ne parvienne à revenir en seconde période et à transformer son retard de deux buts en une victoire palpitante sur le score de 3-2, lors d'une remontada spectaculaire à Old Trafford.

Le retour des locaux s'est produit en seconde période, après que Bruno Fernandes a réduit l'écart à la 58e minute sur un penalty, avant que Matheus Cunha n'égalise à la 83e minute, puis le joueur brésilien est revenu pour inscrire le but de la victoire 3 minutes plus tard seulement, précisément à la 86e minute, complétant ainsi son doublé qui a conduit Manchester United à la victoire.