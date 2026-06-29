Vidéo : aux tirs au but… Le Paraguay crée la surprise et élimine l'Allemagne de la Coupe du monde

Le Paraguay a créé la sensation en éliminant l’Allemagne dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, les Paraguayens ont remporté la séance de tirs au but 4-3, mardi à l’aube au stade de Boston (États-Unis).

Grâce à cette victoire, le Paraguay se qualifie pour les huitièmes de finale et attend désormais le vainqueur du match entre la France et la Suède, prévu mercredi prochain à l’aube.

Le Paraguay a ouvert le score par Julio Enciso, auteur d’une tête magistrale à la 42^e minute, suite à un centre de Matías Galarza.

L’Allemagne a entamé la seconde période avec l’intention d’égaliser rapidement et a réussi son coup à la 54^e minute, toujours de la tête, par Kai Havertz, servi idéalement par Florian Wirtz.













Les Allemands ont dominé la possession et le jeu, mais les Paraguayens, bien regroupés défensivement, ont cherché à exploiter les contres, parfois avec danger pour le but de Manuel Neuer.

Malgré une domination stérile en première période, les Allemands ont ensuite multiplié les centres dangereux sans réussir à prendre l’avantage, contraignant les deux équipes à disputer deux prolongations.

La physionomie ne change pas en prolongation : l’Allemagne continue de dominer et d’enchaîner les offensives, tandis que le Paraguay défend avec acharnement et préserve l’égalité.

Le moment clé survient à la 102^e minute : Jonathan Tah place une tête puissante sur corner, mais l’arbitre marocain Jalal Jaid annule le but après consultation de la vidéo, pour une faute de Vladimir Anton sur le gardien Orlando Gil.









Quelques instants plus tard, Khil repoussait un nouveau coup de tête de Havertz, préservant ainsi l'égalité à la mi-temps de la prolongation.

La seconde période de prolongation a vu le Paraguay, plus entreprenant, répondre coup pour coup, tandis que les duels se faisaient de plus en plus hargneux sans pour autant faire bouger le score. La décision s’est donc jouée aux tirs au but, où le Paraguay a finalement eu le dernier mot.

Du côté allemand, Kimmich, Musiala et Amiri ont transformé leurs tentatives, tandis que Havertz, Voltimade et Tah ont échoué.

Pour le Paraguay, Mauricio, Gómez, Gallarza et Canali ont transformé leurs tentatives, tandis que Sanabria et Balbuena ont échoué.

L’Allemagne s’est qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde en terminant en tête du groupe E avec 6 points, grâce à deux victoires contre Curaçao (7-1) et la Côte d’Ivoire (2-1), ainsi qu’une défaite contre l’Équateur (2-1).

De son côté, le Paraguay a terminé troisième du groupe D avec 4 points, grâce à sa victoire sur la Turquie (1-0), son match nul face à l’Australie (0-0) et sa lourde défaite contre les États-Unis (4-1).







