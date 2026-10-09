Les supporters du club d'Al-Nassr ont tenu à soutenir leur star Cristiano Ronaldo dans sa crise avec l'ancien entraîneur de son équipe, Jorge Jesus, actuel sélectionneur de l'équipe du Portugal.

Ronaldo avait quitté le rassemblement de la sélection portugaise au Danemark, la semaine dernière, après avoir accusé Jesus d'avoir manqué deux fois à sa promesse envers lui, selon un communiqué publié sur ses comptes officiels mardi dernier.

La star portugaise est revenue à Al-Nassr pour y disputer le derby de Riyad face à Al-Diriyah, ce vendredi, au stade Al-Awwal Park, lors de la huitième journée du championnat saoudien Roshn.

Le journaliste saoudien Ali Al-Anzi a dévoilé, avant la rencontre, la manière dont les supporters d'Al-Nassr allaient s'y prendre pour soutenir Ronaldo dans les tribunes du stade Al-Awwal Park.

Les supporters d'Al-Nassr ont placé sur chaque siège des tribunes une lettre du logo favori de Cristiano Ronaldo, « CR7 », et sur chaque lettre des photos de la star portugaise avec les maillots des clubs pour lesquels il a joué, ainsi que celui de la sélection de son pays.

Les supporters d'Al-Alami ont tenu à franchir ce pas afin de soutenir le capitaine de l'équipe première, même si cela se fait à l'encontre de l'ancien entraîneur de l'équipe, celui-là même qui l'avait menée au sacre en championnat saoudien la saison dernière.

Rappelons qu'Al-Nassr aborde le match face à Al-Diriyah en occupant la quatrième place au classement du championnat saoudien, à 3 points du leader Al-Qadsiah, Al-Alami ayant toutefois disputé un match de moins.