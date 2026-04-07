Goal.com
En direct
ِAhly training Al Ahly (X)
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Vidéo : au milieu d'une polémique arbitrale, Al-Ahly tombe dans le piège du match nul face à Ceramica Cleopatra

Ceramica Cleopatra vs Al Ahly SC
Ceramica Cleopatra
Al Ahly SC
Premier League
Égypte

Un suspense haletant jusqu'aux dernières secondes

Al-Ahly a concédé le match nul face à Ceramica Cleopatra (1-1) lors de la rencontre qui les a opposés ce mardi au stade Al-Mokawloon Al-Arab, dans le cadre de la première journée de la phase finale du championnat égyptien.

Ceramica Cleopatra a ouvert le score grâce à Fakhri Lakay à la 40e minute, qui a décoché un tir puissant de loin que le gardien Mostafa Shubair a repoussé, mais le ballon a fini sa course au fond des filets.

Al-Ahly a égalisé grâce à Yasser Ibrahim, à la 82e minute, après un corner remis du talon par Ashraf Ben Sharqi, qui a trouvé le défenseur des Rouges qui a tiré directement au but.

Premier League
ENPPI crest
ENPPI
ENP
Ceramica Cleopatra crest
Ceramica Cleopatra
CMC
Premier League
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL
Smouha SC crest
Smouha SC
SMO

Al-Ahly porte ainsi son total à 41 points, occupant la troisième place à 5 points du leader Zamalek, tandis que Ceramica Cleopatra totalise 39 points et se classe quatrième.

Les arrêts de jeu ont donné lieu à une vive polémique arbitrale, après qu'Al-Ahly eut réclamé un penalty suite à une main d'un joueur de Ceramica. L'arbitre Mahmoud Wafa a alors fait appel à la vidéo, a visionné l'action et a confirmé qu'il n'y avait pas de penalty.

Cette décision a déclenché une vague de colère, et les joueurs d'Al-Ahly ont vivement contesté l'arbitre après le coup de sifflet final, tout comme l'a fait Walid Salah El-Din, le directeur sportif.

(Lire aussi)... Shubair en colère : le championnat égyptien souffre de deux phénomènes absurdes

Publicité