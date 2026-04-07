Al-Ahly a concédé le match nul face à Ceramica Cleopatra (1-1) lors de la rencontre qui les a opposés ce mardi au stade Al-Mokawloon Al-Arab, dans le cadre de la première journée de la phase finale du championnat égyptien.

Ceramica Cleopatra a ouvert le score grâce à Fakhri Lakay à la 40e minute, qui a décoché un tir puissant de loin que le gardien Mostafa Shubair a repoussé, mais le ballon a fini sa course au fond des filets.

Al-Ahly a égalisé grâce à Yasser Ibrahim, à la 82e minute, après un corner remis du talon par Ashraf Ben Sharqi, qui a trouvé le défenseur des Rouges qui a tiré directement au but.

Al-Ahly porte ainsi son total à 41 points, occupant la troisième place à 5 points du leader Zamalek, tandis que Ceramica Cleopatra totalise 39 points et se classe quatrième.

Les arrêts de jeu ont donné lieu à une vive polémique arbitrale, après qu'Al-Ahly eut réclamé un penalty suite à une main d'un joueur de Ceramica. L'arbitre Mahmoud Wafa a alors fait appel à la vidéo, a visionné l'action et a confirmé qu'il n'y avait pas de penalty.

Cette décision a déclenché une vague de colère, et les joueurs d'Al-Ahly ont vivement contesté l'arbitre après le coup de sifflet final, tout comme l'a fait Walid Salah El-Din, le directeur sportif.

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