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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vidéo : Au-delà du football… Comment l'Arabie saoudite a-t-elle préparé l'ouverture de la Coupe du monde 2026 ?

Arabie Saoudite vs Uruguay
Arabie Saoudite
Uruguay
Coupe du monde
Arabie saoudite
Uruguay
É.-U.

Le Mexique a entamé sa Coupe du monde par une victoire face à l’Afrique du Sud. Quel est donc le bilan de l’Arabie saoudite ?

Bien que l’équipe d’Arabie saoudite n’ait pas pris part à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2026, conjointement organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le royaume a tout de même marqué les esprits lors de ce lancement officiel.

Le match d’ouverture, disputé jeudi sur la pelouse historique de l’Azteca à Mexico, a vu le Mexique s’imposer 2-0 face à l’Afrique du Sud.

Selon la chaîne saoudienne Al-Ikhbariya, l’industrie saoudienne a en effet marqué les esprits avec 4 000 m² de tissus techniques de pointe, utilisés pour habiller la pelouse de cette rencontre inaugurale.

Abdullah Al-Harbi, PDG de l’entreprise saoudienne qui fabrique ces tissus, précise qu’ils sont conçus en fils de polyester enduits de PVC et qu’ils s’emploient couramment dans des projets de structure en tension, notamment dans les aéroports, les stades et les gares à travers le monde.

Il précise que l’entreprise a rivalisé avec cinq fournisseurs internationaux, forts de plus de cinquante ans d’expérience, avant d’emporter le marché.

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Arabie Saoudite crest
Arabie Saoudite
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Uruguay
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Rappelons que la sélection saoudienne entrera réellement en lice mardi prochain, à l’aube, pour affronter l’Uruguay au Hard Rock Stadium de Miami, lors de son premier match dans la phase de groupes.

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