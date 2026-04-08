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Vidéo : au cœur de la polémique autour du penalty d’Al-Ahly, un ancien arbitre livre des éléments d’analyse qui pourraient innocenter le joueur de Ceramica. La rencontre, déjà riche en rebondissements, a été marquée par une décision arbitrale controversée : un penalty sifflé en faveur du club du Caire après un contact dans la surface. Les images diffusées montrent un juge de touche hésitant avant de valider la sentence, tandis que les joueurs de Ceramica protestent vigoureusement. Selon l’arbitre retraité interrogé, les angles de caméra disponibles ne révèlent aucune faute caractérisée et suggèrent même une simulation de la part de l’attaquant adverse. Son expertise, fondée sur des ralentis et des mesures réglementaires, conclut à une erreur d’appréciation. La Fédération égyptienne de football n’a pas encore communiqué sur ce dossier, mais la vidéo continue de faire réagir les supporters et les spécialistes. Affaire à suivre

Ceramica Cleopatra vs Al Ahly SC
Ceramica Cleopatra
Al Ahly SC
Premier League
Égypte

L’arbitre international Mahmoud Wafa se trouve actuellement sous une pression considérable. Alors que le match approche de sa phase décisive, chaque décision qu’il prend est scrutée par les joueurs, les entraîneurs et des milliers de supporters passionnés. Dans ce contexte tendu, sa concentration et son sang-froid sont mis à l’épreuve. Les caméras braquées sur lui captent le moindre signe de hésitation, tandis que les commentateurs analysent ses moindres gestes. Pour un arbitre de son expérience, gérer cette pression fait partie du métier, mais l’enjeu reste élevé : garantir l’équité de la rencontre sans laisser transparaître le moindre doute.

L’ancien arbitre international Mohamed El-Sabahi a livré son analyse sur la polémique née de la non-attribution d’un penalty en faveur d’Al-Ahly dans le temps additionnel du match contre Ceramica Cleopatra, mardi dernier.

La rencontre, disputée au stade Othman Ahmed Othman, s’est conclue sur un score de parité (1-1) lors de la première journée de la phase finale du championnat égyptien.

Les joueurs du club du Caire ont réclamé un penalty dans le temps additionnel, invoquant une main d’Ahmed Hani, défenseur de Ceramica. Après avoir consulté la vidéo et visionné l’action lui-même, l’arbitre Mahmoud Wafa a décidé de laisser le jeu se poursuivre.

El-Sabahi, qui a pris sa retraite arbitrale l’été dernier, a qualifié la décision de Wafa d’« historique », affirmant qu’il avait pris la bonne décision en ne sifflant pas de penalty en faveur d’Al-Ahly.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook officielle, l’ancien arbitre international a analysé la séquence image par image pour démontrer pourquoi, selon lui, la décision finale était conforme aux lois du jeu.

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Dans la séquence, l’ancien arbitre explique que Wafa a demandé à son assistant vidéo, Mahmoud Ashour, de lui montrer l’action sous un angle précis. Après avoir visionné la scène, il a confirmé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder de pénalité.

Selon l’ancien arbitre, cette vue de la caméra « hors-jeu » démontrait que la distance entre la main d’Ahmed Hani et son corps restait naturelle, la main ne dépassant pas le volume du corps.

Al-Sabahi a par ailleurs souligné que l’arbitre vidéo Mahmoud Ashour avait exercé une pression considérable sur son collègue, mais que ce dernier avait su résister pour prendre la décision correcte.

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