L’ancien arbitre international Mohamed El-Sabahi a livré son analyse sur la polémique née de la non-attribution d’un penalty en faveur d’Al-Ahly dans le temps additionnel du match contre Ceramica Cleopatra, mardi dernier.

La rencontre, disputée au stade Othman Ahmed Othman, s’est conclue sur un score de parité (1-1) lors de la première journée de la phase finale du championnat égyptien.

Les joueurs du club du Caire ont réclamé un penalty dans le temps additionnel, invoquant une main d’Ahmed Hani, défenseur de Ceramica. Après avoir consulté la vidéo et visionné l’action lui-même, l’arbitre Mahmoud Wafa a décidé de laisser le jeu se poursuivre.

El-Sabahi, qui a pris sa retraite arbitrale l’été dernier, a qualifié la décision de Wafa d’« historique », affirmant qu’il avait pris la bonne décision en ne sifflant pas de penalty en faveur d’Al-Ahly.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook officielle, l’ancien arbitre international a analysé la séquence image par image pour démontrer pourquoi, selon lui, la décision finale était conforme aux lois du jeu.

Dans la séquence, l’ancien arbitre explique que Wafa a demandé à son assistant vidéo, Mahmoud Ashour, de lui montrer l’action sous un angle précis. Après avoir visionné la scène, il a confirmé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder de pénalité.

Selon l’ancien arbitre, cette vue de la caméra « hors-jeu » démontrait que la distance entre la main d’Ahmed Hani et son corps restait naturelle, la main ne dépassant pas le volume du corps.

Al-Sabahi a par ailleurs souligné que l’arbitre vidéo Mahmoud Ashour avait exercé une pression considérable sur son collègue, mais que ce dernier avait su résister pour prendre la décision correcte.

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