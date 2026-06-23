Vidéo : Assise à la place des ministres, la présidente du Mexique a accueilli « Merlin la canarde », ambassadrice de la Coupe du monde

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a reçu Merlin, le canard devenu l’emblème officieux de la Coupe du monde 2026, vêtu pour l’occasion du maillot de l’équipe nationale mexicaine.

Selon le site « Foot Mercato », cet oiseau, rendu célèbre par des vidéos le montrant au milieu des supporters aux côtés de sa propriétaire, une marchande ambulante, voit sa popularité s’envoler dans tout le pays.

Face à cette notoriété inattendue, les autorités mexicaines souhaitent aider la propriétaire de Merlin à protéger et à valoriser son image.

Désormais surnommée « l’ambassadrice » officieuse du tournoi, elle pourrait continuer à soutenir l’équipe nationale mexicaine, déjà qualifiée pour les seizièmes de finale après sa victoire contre la Corée du Sud.

L’oiseau est entré en se dandinant sur scène au début de la conférence de presse matinale de Claudia Sheinbaum, s’est installé à la place habituellement réservée aux ministres et aux responsables, et a poussé des cris sans que personne ne vienne le déranger.

Carla Gómez, la propriétaire de Merlin, a confié : « Nous sommes très fiers d’être ici avec la présidente. C’est un honneur de vous présenter le visage charmant du Mexique. »

Chenbaum a confirmé que la famille de Merlin bénéficierait d’un soutien spécifique, sans préciser la nature de cette aide.

« Nous avons accueilli aujourd’hui la famille qui élève Merlin comme animal de compagnie, car cette bête est devenue un symbole de la Coupe du monde et de ce que représentent les familles mexicaines, et c’est ce qui compte par-dessus tout… C’est l’image du Mexique que le monde voit aujourd’hui », a déclaré Sheinbaum.







