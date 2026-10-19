L'Ukrainien Artem Bondarenko, milieu de terrain d'Al-Ahli, a réussi à répondre aux critiques qui le poursuivaient depuis son arrivée au club lors du dernier mercato estival, après avoir inscrit un but dans les filets d'Al-Feiha, lundi soir, dans le cadre de la dixième journée de la Saudi Pro League, dans une action qui a suscité la polémique en raison de son timing et des réactions des joueurs de l'équipe adverse.

À lire aussi : le retour du buteur d'Al-Ittihad effraie Al-Ettifaq, et quelle est la situation de Youssef En-Nesyri ?

Bondarenko a souffert des critiques du public depuis son arrivée à Al-Ahli, compte tenu des grandes attentes placées en lui, mais il a réussi à laisser son empreinte lors de la rencontre face à Al-Feiha, après avoir fait trembler les filets d'une tête dans les dernières secondes de la première période, offrant à son équipe un but important à un moment extrêmement délicat.

Il s'agit du premier but du joueur ukrainien sous le maillot d'Al-Ahli au cours de ses 7 matches disputés, ce qui lui offre un important coup de pouce moral après la période durant laquelle il a essuyé des critiques, et lui ouvre également l'occasion de changer les impressions sur son rendement avec l'équipe, d'autant plus que marquer lors d'un match officiel pourrait l'aider à retrouver confiance et à afficher des niveaux plus déterminants lors de la prochaine étape.

L'action du but n'est pas passée sans contestation, puisque les joueurs d'Al-Feiha ont protesté contre la décision de l'arbitre de valider le but, celui-ci étant intervenu à l'entame de la troisième minute du temps additionnel de la première période, alors que deux minutes seulement avaient été annoncées comme temps additionnel, selon ce qu'ont souligné les joueurs lors de leurs protestations.

Le timing du but a provoqué la colère des joueurs d'Al-Feiha, qui ont estimé que le coup de sifflet de fin de la première période aurait dû retentir avant qu'il ne soit marqué, transformant la tête de Bondarenko en point central d'une polémique arbitrale en même temps que la célébration d'Al-Ahli.

Et tandis que Bondarenko trouvait le chemin des filets pour la première fois en 7 matches avec Al-Ahli, les protestations d'Al-Feiha sur la gestion des dernières minutes de la première période montaient, cette action mêlant ainsi la joie du joueur ukrainien pour un but tant attendu et la colère de l'adversaire en raison du moment où il a été inscrit.