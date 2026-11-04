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Abobakr El Mokadem
Traduit par

Vidéo : Arsenal renoue avec la victoire en Europe sur la pelouse du Slavia Prague

Slavia Prague vs Arsenal
Slavia Prague
Arsenal
Ligue des Champions
Tchéquie
Angleterre

Victoire difficile

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Arsenal a renoué avec la victoire en Ligue des champions, après avoir décroché un succès précieux sur la pelouse de son hôte le Slavia Prague, ce mercredi soir, sur le score de 2-1, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la compétition continentale.

Lors de la journée précédente, Arsenal avait fait match nul contre le Bayern Munich sur le score de 2-2. Le club revient aujourd'hui pour signer sa troisième victoire, portant son total à 10 points à la troisième place, à deux longueurs du Paris Saint-Germain et du Real Madrid.

Quant au Slavia Prague, son total reste bloqué à un seul point, à la 34e place du classement de la compétition.

Le doublé d'Arsenal dans le match d'aujourd'hui a été inscrit par Noni Madueke (9e) et Viktor Gyökeres (38e), tandis que l'unique but du Slavia Prague a été marqué par Viktor Novak (90e).

 

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Arsenal a livré une bonne prestation en première période, qu'il a terminée avec deux buts d'avance, au terme d'une large domination du club anglais.

Mais les choses ont totalement changé en seconde période. Après avoir été une équipe invincible avant la pause, Arsenal a semblé susceptible de laisser filer la victoire pendant la majeure partie de la seconde mi-temps.

Le Slavia Prague est parvenu à inscrire un but dans les dernières minutes, ce qui a placé Arsenal sous une forte pression, mais le coup de sifflet final est venu confirmer sa précieuse victoire.

 

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