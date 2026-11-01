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Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Vidéo : Arsenal brise la malédiction d'Anfield après 14 ans et s'empare de la tête de la Premier League

Match report
Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
Angleterre

Un but unique décide d'une rencontre palpitante

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Arsenal a brisé le signe indien du stade d'Anfield après 14 ans, en s'imposant sur la pelouse de son hôte Liverpool (1-0), ce dimanche soir, lors de la neuvième journée de Premier League.

La dernière victoire d'Arsenal en Premier League à Anfield remonte à 2012, lorsque Mikel Arteta, l'actuel entraîneur des Gunners, était le capitaine du club londonien.

L'Allemand Kai Havertz a inscrit l'unique but de la rencontre à la 16e minute, après avoir repris d'une touche de balle dans les filets un centre au ras du sol de son coéquipier anglais Declan Rice.

Liverpool a eu la possession du ballon durant la majeure partie du match et a menacé les buts des Gunners à plusieurs reprises, mais a échoué à égaliser, s'inclinant ainsi devant ses supporters.

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De son côté, Arsenal a livré une prestation équilibrée lors des 15 premières minutes, jusqu'à l'ouverture du score, avant de reculer nettement en défense en misant sur les contre-attaques. Le club a eu quelques occasions de doubler la mise, mais n'a pas su les exploiter.

Grâce à cette victoire, Arsenal a profité du faux pas de Manchester City hier samedi, défait par Brighton (1-0), pour s'envoler seul en tête avec 24 points, soit 3 points d'avance sur les Citizens.

En revanche, Liverpool reste bloqué à 15 points à la cinquième place, essuyant sa deuxième défaite en Premier League cette saison.

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