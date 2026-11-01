Arsenal a brisé le signe indien du stade d'Anfield après 14 ans, en s'imposant sur la pelouse de son hôte Liverpool (1-0), ce dimanche soir, lors de la neuvième journée de Premier League.

La dernière victoire d'Arsenal en Premier League à Anfield remonte à 2012, lorsque Mikel Arteta, l'actuel entraîneur des Gunners, était le capitaine du club londonien.

L'Allemand Kai Havertz a inscrit l'unique but de la rencontre à la 16e minute, après avoir repris d'une touche de balle dans les filets un centre au ras du sol de son coéquipier anglais Declan Rice.

Liverpool a eu la possession du ballon durant la majeure partie du match et a menacé les buts des Gunners à plusieurs reprises, mais a échoué à égaliser, s'inclinant ainsi devant ses supporters.

De son côté, Arsenal a livré une prestation équilibrée lors des 15 premières minutes, jusqu'à l'ouverture du score, avant de reculer nettement en défense en misant sur les contre-attaques. Le club a eu quelques occasions de doubler la mise, mais n'a pas su les exploiter.

Grâce à cette victoire, Arsenal a profité du faux pas de Manchester City hier samedi, défait par Brighton (1-0), pour s'envoler seul en tête avec 24 points, soit 3 points d'avance sur les Citizens.

En revanche, Liverpool reste bloqué à 15 points à la cinquième place, essuyant sa deuxième défaite en Premier League cette saison.