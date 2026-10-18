Le site "Archivo VAR" a révélé de nouveaux détails concernant l'action controversée impliquant le Turc Arda Güler, joueur du Real Madrid, et Peque Fernández, joueur du Séville FC, lors de la rencontre entre les deux équipes comptant pour la neuvième journée du championnat d'Espagne, après que les joueurs andalous ont réclamé l'expulsion du joueur madrilène suite à un coup de coude.

"Archivo VAR" a précisé que la salle d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) n'a pas pu intervenir sur cette action, malgré l'examen de tous les angles de caméra disponibles pendant deux minutes et 20 secondes, en l'absence d'une image montrant clairement le point d'impact du coude de Güler sur son adversaire et l'intensité du coup, ce qui a empêché d'évaluer la situation de manière décisive.

Les faits remontent à la 24e minute, lorsque Peque Fernández a retenu Güler par le maillot lors d'une attaque, avant que le joueur turc n'adresse un coup de coude à son adversaire, faisant tomber ce dernier au sol, dans une action qui a provoqué les protestations des joueurs du Séville FC et leurs réclamations pour un carton rouge.

Malgré l'examen de la situation via l'assistance vidéo, l'arbitre n'a pas brandi de carton rouge à l'encontre de Güler, et le joueur n'a pas non plus reçu de carton jaune, car la salle VAR ne peut intervenir que si le joueur mérite un carton rouge.

La polémique s'est intensifiée après que Güler a inscrit le but de l'ouverture du score pour le Real Madrid à la 29e minute, seulement 5 minutes après cette action, donnant encore plus d'importance à la séquence, au milieu des interrogations sur le fait de savoir si le geste méritait une expulsion et sur l'influence de la décision arbitrale dans le déroulement du match.