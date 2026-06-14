Vidéo : après une blague sur la Coupe du monde qui a provoqué un tollé, Henry présente ses excuses au peuple nigérian

La légende d’Arsenal et des Bleus, Thierry Henry, s’est retrouvée au cœur d’une vive polémique après le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026, en raison d’un commentaire adressé à un influenceur.

La polémique a éclaté lors du match d’ouverture du tournoi : le créateur de contenu américain I-Shu Speed, accompagné de la légende suédoise Zlatan Ibrahimović, a pointé du doigt le manque de cohérence de sa tenue sportive.

Une séquence vidéo largement relayée a capté leur réaction alors que Speed arborait un maillot de l’équipe américaine associé à un short de l’équipe nigériane.

Ibrahimović a alors lancé : « Tu portes un maillot américain et un short nigérian. »

Henry enchaîne : « J’adore le Nigeria, mais aujourd’hui, c’est uniquement pour les États-Unis. » Lorsque Speed demande en quoi cela pose problème, l’ancien attaquant explique qu’arborer des équipements nationaux dépareillés est souvent perçu comme un mauvais présage dans le sport.

« C’est super, le Nigeria est super, mais c’est un mauvais présage, il faut porter un maillot complet. Ce n’est pas grave, j’adore le Nigeria, mais il faut mettre l’ensemble américain complet », a tranché Henry.

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Malentendu… et clarification urgente

Ses propos ont toutefois été mal interprétés : beaucoup ont cru qu’il insultait le Nigeria.

L’ancien Gunner a donc pris la parole sur son compte Instagram officiel pour clarifier ses propos et réaffirmer son admiration pour le Nigeria ainsi que pour la grande communauté des supporters nigérians d’Arsenal.

Samedi, il a publié une story pour couper court aux malentendus : « Je dois clarifier un point, car les gens ne saisissent pas toujours le second degré. Hier, Ayew portait un short nigérian et un maillot américain, alors je lui ai dit que mélanger les couleurs portait malheur. Même si le short avait été français, italien ou espagnol, j’aurais dit la même chose. »

Il a insisté : « Je plaisantais simplement avec lui, en disant que ce serait de mauvais augure ; ce n’est pas que le Nigeria porte malheur, mais le fait de changer de tenue porte malheur. J’ai même dit que j’aimais le Nigeria, et c’est vrai. J’ai un immense respect pour le Nigeria et son peuple. »

Il a conclu : « Il y a beaucoup de supporters d’Arsenal là-bas. Le Nigeria n’est absolument pas un mauvais présage. Je disais simplement que le fait de porter un maillot différent est de mauvais augure avec n’importe quel autre short. »