Al-Hilal s'est emparé de la tête du championnat saoudien Roshn au détriment d'Al-Qadisiyah, après avoir signé une victoire palpitante à son issue dans un match riche en émotions.

Al-Hilal s'est imposé face à Al-Qadisiyah sur le score de 3-2 lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce vendredi, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, pour la onzième journée du championnat saoudien Roshn.

L'ailier brésilien Gabriel Martinelli a ouvert le score pour Al-Hilal à la 21e minute de jeu, après avoir reçu une passe au sol d'Ollie Watkins, qu'il a logée au fond des filets.

Mais l'attaquant mexicain Julián Quiñones a réussi à égaliser à la 31e minute, après avoir dévié un centre de Musab Al-Juwayr au fond des filets du gardien marocain Yassine Bounou d'une tête.

Al-Hilal a entamé la seconde période de la pire des manières, puisque sa star brésilienne Gabriel Martinelli a été contrainte de quitter le terrain à la 49e minute en raison d'une blessure, l'ailier saoudien Sultan Al-Mandash entrant à sa place.

Mais le milieu de terrain portugais Rúben Neves a réussi à redonner l'avantage à Al-Hilal à la 77e minute, après avoir reçu une passe du milieu de terrain serbe Sergej Milinković-Savić aux abords de la surface de réparation, qu'il a expédiée avec puissance au fond des filets du gardien Koen Casteels.

Et « le Leader » ne s'est pas arrêté après avoir pris l'avantage, puisque Savić a réussi à inscrire lui-même le troisième but à la 84e minute, après avoir reçu un centre au sol de Sultan Al-Mandash, qu'il a dévié avec brio au fond des filets.

Mais Al-Qadisiyah ne s'est pas avoué vaincu si rapidement, puisque l'attaquant italien Mateo Retegui a inscrit le deuxième but à la 87e minute, après avoir dévié un centre du milieu de terrain néerlandais Tijjani Reijnders au fond des filets d'une tête.

Les joueurs d'Al-Qadisiyah ont tenté d'arracher l'égalisation dans le temps restant de la rencontre, mais Al-Hilal a réussi à préserver cette précieuse victoire en plein cœur de Dammam.

Cette victoire place Al-Hilal en tête du championnat saoudien avec 27 points, soit deux longueurs d'avance sur Al-Qadisiyah, qui est retombé à la troisième place à la différence de buts derrière Al-Nassr, bien que le club de l'Est ait disputé un match de plus.