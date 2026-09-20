Vidéo : après un festival de buts, Manchester City accepte le cadeau d'Arsenal et s'empare seul de la tête de la Premier League

Manchester City a signé une victoire précieuse et spectaculaire face à son hôte Sunderland sur le score de 5-3, lors de la rencontre qui les a opposés ce dimanche soir à l'Etihad Stadium, dans le cadre de la cinquième journée du championnat d'Angleterre de Premier League.

Manchester City a poursuivi son entame parfaite en Premier League, en décrochant sa cinquième victoire consécutive, réalisant ainsi un sans-faute et portant son total à 15 points, pour s'installer seul en tête du classement de la compétition.

La formation citizen a profité du cadeau offert par Arsenal, ce dernier ayant subi une défaite surprise face à Brighton sur le score de 0-3, offrant à Manchester City l'occasion de prendre seul les commandes.

La confrontation entre Manchester City et Sunderland a donné lieu à un festival de buts palpitant, les deux équipes se répondant coup pour coup tout au long des deux mi-temps, dans un match marqué par le suspense jusqu'au coup de sifflet final.

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Enzo Fernandez a ouvert le score en faveur de Manchester City à la 9e minute, avant que Sunderland ne parvienne rapidement à égaliser par l'intermédiaire de son attaquant Brian Brobbey à la 12e minute.

Manchester City a repris l'avantage à la 29e minute grâce à Rayan Cherki, mais Brobbey a poursuivi sur sa lancée en inscrivant son deuxième but personnel à la 33e minute, ramenant le match à l'égalité.

Avant la fin de la première période, Manchester City a repris l'avantage avec un troisième but signé Antoine Semenyo à la 43e minute, la formation citizen achevant ainsi la première mi-temps du match en tête sur le score de 3-2.

En seconde période, les deux équipes ont poursuivi la série de buts, Semenyo ajoutant son deuxième but personnel et le quatrième de Manchester City à la 57e minute, avant que Brobbey ne complète son triplé personnel en inscrivant le troisième but de Sunderland à la 59e minute.

Le Norvégien Erling Haaland a scellé le match en faveur de Manchester City en marquant le cinquième but à la 81e minute, confirmant la victoire de son équipe sur le score de 5-3 et lui offrant trois nouveaux points dans la course à la tête de la Premier League.

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Brobbey entre dans l'histoire de Sunderland

Malgré la défaite de Sunderland, Brian Brobbey est parvenu à inscrire son nom parmi les joueurs ayant réalisé un exploit historique avec le club. Le réseau de statistiques « Squawka » a indiqué que Brobbey était devenu seulement le sixième joueur de l'histoire de Sunderland à parvenir à inscrire trois buts, un « hat-trick », dans un match de Premier League. Le réseau a souligné que Brobbey est le premier joueur de Sunderland à réaliser cet exploit depuis Jermain Defoe, qui avait inscrit un triplé en janvier 2016.

L'exploit de Brobbey ne s'est pas arrêté là, le réseau de statistiques « Opta » ayant révélé un autre record historique réalisé par l'attaquant de Sunderland lors de la confrontation face à Manchester City. Le réseau a précisé que Brobbey était devenu le quatrième joueur de l'histoire de la Premier League à parvenir à inscrire un hat-trick dans les filets d'une équipe qui abordait le match en tête du classement de la compétition.

Ont précédé Brobbey dans la réalisation de cet exploit Robbie Fowler, qui avait inscrit un triplé face à Aston Villa en novembre 1998, Dirk Kuyt, qui avait réalisé un hat-trick dans les buts de Manchester United en mars 2011, et Romelu Lukaku, qui avait inscrit un triplé face à Manchester United en mai 2013.

Malgré le remarquable triplé de Brobbey, Sunderland n'est pas parvenu à repartir avec le moindre point de l'Etihad Stadium, Manchester City ayant fait pencher le match en sa faveur, la formation citizen poursuivant ainsi son entame parfaite et resserrant son emprise sur la tête de la Premier League.

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