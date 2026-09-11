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Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Vidéo : après trois matchs muets, Mastantuono explose enfin sous le maillot de la Fiorentina

Venezia vs Fiorentina
Venezia
Fiorentina
Serie A
Italie

Deux buts magnifiques

L'Argentin Franco Mastantuono a inscrit son premier but sous le maillot de la Fiorentina, ce vendredi, lors de la rencontre face à Venise, dans le cadre de la quatrième journée du championnat d'Italie, offrant à son équipe un avantage spectaculaire sur le score de 2-1.

Le but de Mastantuono, prêté par le Real Madrid, est survenu de manière remarquable : après avoir reçu deux ballons consécutifs sur le côté droit aux 29e et 30e minutes, il a frappé à deux reprises du pied gauche depuis l'extérieur de la surface de réparation, prenant à défaut le gardien de Venise.

L'attaquant argentin livrait une prestation solide, avant de laisser sa première empreinte offensive avec l'équipe, lors de sa quatrième apparition en championnat d'Italie sous le maillot de la Fiorentina.

Ce début de carrière de buteur de Mastantuono a coïncidé avec la première apparition du nouvel entraîneur Paolo Vanoli, qui a pris les rênes de l'équipe en remplacement de Grosso, après le départ raté de la Fiorentina, qui n'avait récolté aucun point lors de ses trois premiers matches dans la compétition.

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