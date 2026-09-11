Le Néerlandais Georginio Wijnaldum, milieu de terrain d'Al-Ittihad, a fait l'éloge des supporters de son nouveau club, affirmant qu'ils lui ont rappelé son ancienne équipe de Liverpool, et ce à l'issue de sa première apparition officielle sous le maillot des « Tigres ».

Al-Ittihad s'est imposé face à son hôte Al-Faisaly sur le score de 3-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce vendredi au stade de la cité sportive de Majma'ah, dans le cadre de la septième journée du championnat de Roshn.

Cette rencontre a été marquée par la première apparition de Wijnaldum sous le maillot d'Al-Ittihad, où il est entré en jeu en cours de match, après avoir rejoint gratuitement le club dans le cadre d'un transfert libre, à l'issue de son contrat avec son ancienne équipe d'Al-Ettifaq.

Wijnaldum a déclaré dans des propos accordés aux chaînes « Thmanyah » à l'issue du match : « C'est un nouveau départ, et je suis très heureux de jouer pour un club comme Al-Ittihad, qui possède des supporters formidables, ainsi qu'une équipe, un entraîneur et un staff exceptionnels. »

Il a ajouté : « J'en étais très content, et bien sûr je suis également satisfait du match, car nous avons gagné 3-1 pour ma première rencontre avec l'équipe, et c'est une bonne chose. »

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Il a poursuivi : « Tout ce que je peux dire, c'est que je suis très heureux, je remercie les supporters d'Al-Ittihad pour la manière dont ils m'ont accueilli, et pour le sentiment qu'ils m'ont procuré. »

Il a continué : « Cela m'a en quelque sorte rappelé Liverpool, où l'on ressent l'amour des supporters, et où l'on souhaite alors leur rendre cet amour, où l'on veut qu'il y ait une relation et une communication entre eux et soi sur le terrain, et c'est un bon début. »

Il a enchaîné : « Ce que je peux promettre aux supporters, c'est que je donnerai tout ce que j'ai physiquement sur le terrain, et que nous donnerons tout ce que nous avons pour ramener les succès au club, avec cette équipe et ce staff. »

Il a conclu : « Avec le soutien des supporters, les choses seront beaucoup plus faciles, et ce que je souhaite, c'est que nous préservions ce lien entre nous, afin que je donne tout ce que j'ai sur le terrain, dans le but d'accomplir de belles choses cette saison. »