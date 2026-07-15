Vidéo : après ses célébrations endiablées, le roi d’Espagne décide d’assister à la finale de la Coupe du monde

Le roi Felipe VI d’Espagne se rendra aux États-Unis pour assister à la finale de la Coupe du monde 2026, programmée dimanche prochain au stade d’East Rutherford, dans la banlieue de New York.

Le palais royal a confirmé ce mercredi à l’Agence France-Presse que le roi assisterait à la rencontre accompagné de sa famille, précisant : « Ils y iront tous les quatre », en référence au roi Felipe VI, à la reine Letizia et à leurs deux filles, les princesses Leonor et Sofia.

Cette présence royale intervient après la qualification méritée des Espagnols, vainqueurs 2-0 de la France en demi-finale, mardi au Texas. La Roja n’est plus qu’à une marche de son deuxième titre mondial, face au vainqueur de l’autre demi-finale, Argentine-Angleterre.

L’entraîneur Luis de la Fuente a révélé après la rencontre avoir reçu un appel du roi Felipe VI. « C’est un immense honneur que notre roi nous appelle et nous témoigne sans cesse son intérêt et ses encouragements », a-t-il déclaré. « C’est nous qui avons fait la joie de tout un pays. »

Le souverain avait déjà assisté à la demi-finale en famille à Barcelone ; une vidéo largement partagée le montre célébrant avec ferveur, aux côtés de la reine Letizia et de leurs filles, le but qualificatif pour la finale.