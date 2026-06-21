Lamine Yamal, la jeune star de l’équipe d’Espagne, a inscrit son nom dans les annales de la Coupe du monde en marquant face à l’Arabie saoudite.

L’Arabie saoudite a croisé l’Espagne ce dimanche au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (États-Unis), pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Entré en jeu lors de la première journée contre le Cap-Vert, il a cette fois démarré titulaire.

La pépite du FC Barcelone n’a attendu que dix minutes pour ouvrir le score, reprenant d’une frappe à ras de terre un centre de Mikel Oyarzabal pour battre le gardien saoudien.

Il s’agit de son premier but en Coupe du monde, le jeune attaquant disputant son premier tournoi.

D’après le site « Squawka », il devient le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de la Roja en Coupe du monde à 18 ans et 343 jours, devancé seulement par Gavi, auteur d’un but au Qatar 2022 à 18 ans et 110 jours.

D’après le site spécialisé « Stats Foot », il pointe désormais au 8e rang des plus jeunes buteurs de l’histoire de la Coupe du monde.

Il a ainsi détrôné l’Argentin Lionel Messi, précédemment huitième de ce classement : le jeune Espagnol a devancé l’icône de seulement 14 jours, lorsque celle-ci avait ouvert son compteur buts en Coupe du monde lors de l’édition 2006.

Outre Messi, il emboîte le pas à Pelé : il est seulement le deuxième joueur de 18 ans ou moins à ouvrir le score dans un match de Coupe du monde, après la légende brésilienne, buteur à 17 ans en 1958.

Curieusement, il s’agit de sa 16e réalisation de l’année, mais seulement de son deuxième but marqué du pied droit, d’après les données de « SofaScore ».