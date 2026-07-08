Vidéo : après leur victoire contre l'Égypte, les joueurs argentins se moquent de l'Angleterre avec une chanson à connotation politique

Les joueurs argentins ont provoqué les supporters et le staff anglais lors des célébrations exubérantes qui ont suivi leur victoire contre l’Égypte, mardi en huitièmes de finale de la Coupe d’Égypte.

Selon le journal britannique The Sun, des images vidéo montrent que les Argentins ont fêté leur qualification en chantant une chanson sur les îles Malouines, une allusion ironique à leur rival historique, l’Angleterre.

Lionel Messi et ses coéquipiers avaient d’abord comblé un retard de deux buts pour l’emporter 3-2 dans le temps additionnel, dans un contexte marqué par une polémique arbitrale et des accusations égyptiennes de partialité en faveur de l’Argentine.

L’Argentine, peu soucieuse de la manière de sa victoire, a ensuite partagé sur ses réseaux sociaux des images de la célébration dans les vestiaires.

La séquence, accompagnée d’une traduction en anglais, évoque principalement la revanche de la Coupe du monde 1994.

Ils estiment avoir été « volés » il y a 32 ans aux États-Unis, lorsque Diego Maradona avait été écarté de la compétition après un contrôle antidopage positif.

Leur chant évoquait aussi les îles Malvinas, nom argentin des îles Falkland.

La séquence met en scène plusieurs stars de la Premier League comme Enzo Fernández (Chelsea) et Emiliano Martínez (Aston Villa), tandis qu’Alexis Mac Allister (Liverpool) et Lisandro Martínez (Manchester United) ont aussi contribué à cette victoire.

L’Argentine et le Royaume-Uni se sont livrés une guerre acharnée pour les îles Falkland en 1982, qui a fait plus de 900 morts et des milliers de blessés et de prisonniers après 74 jours de combats sanglants.

Un référendum organisé en 2013 a vu 99,8 % de la population se prononcer en faveur du maintien sous la souveraineté britannique, mais les tensions persistent.







