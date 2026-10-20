Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, vit une soirée difficile face à Neom, lors de la rencontre qui oppose les deux équipes ce mardi soir, dans le cadre de la dixième journée de la Roshn Saudi League, après avoir manqué un penalty en fin de première période, avant de gâcher une occasion étrange au début de la seconde mi-temps du match.

Après avoir manqué le penalty dans les dernières secondes de la première période, Ronaldo a de nouveau gâché une occasion franche de manière inattendue, dans une nouvelle action qui a accru la difficulté de sa soirée face à Neom et a soulevé des interrogations autour de la dernière touche de la star portugaise au cours du match.

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L'occasion est survenue à la troisième minute de la seconde période, lorsque Ronaldo a reçu une passe de la tête de son coéquipier sénégalais Sadio Mané, à la suite d'un corner en faveur d'Al-Nassr, le capitaine d'Al-Alami se retrouvant alors face au but vide, dans une position idéale pour faire trembler les filets.

Mais la surprise a été de voir Ronaldo expédier le ballon au-dessus de la barre transversale, gâchant une occasion qui semblait plus proche du but que jamais, dans une scène difficile à croire au regard de l'expérience de la star portugaise et de ses qualités de buteur face au but.

Ainsi, Ronaldo s'est retrouvé face à deux actions marquantes en l'espace de quelques minutes, après avoir manqué un penalty puis gâché une occasion franche au début de la seconde période, transformant sa participation face à Neom en une soirée pleine de frustration, dans l'attente de sa réaction et de sa capacité à se racheter avant la fin de la rencontre.