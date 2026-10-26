Le Clasico entre le Barça et le Real Madrid, hier dimanche, a été le théâtre de moments extrêmement tendus dans le temps additionnel.

Alors que le Real Madrid défendait son avantage (2-1), une faute en faveur de Kylian Mbappé a déclenché des protestations et de vives altercations verbales.

La situation s'est envenimée près d'un corner, où Karim Adeyemi et Jude Bellingham en sont venus aux mains, obligeant leurs coéquipiers à intervenir pour apaiser les tensions.

Selon le site « Foot Mercato », la scène la plus marquante en fin de rencontre a été l'intervention du gardien du Real Madrid, Andriy Lunin.

Le portier ukrainien est parti de sa surface de réparation et a parcouru une longue distance sur le terrain pour rejoindre les joueurs et tenter de les séparer.

Un épilogue palpitant pour un Clasico qui s'est soldé par la victoire du Real Madrid, lequel a quitté le Camp Nou avec trois points précieux dans la course au titre.







