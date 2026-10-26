Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1085083678.jpgAFLOSPORT
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Vidéo : « Après le coup de sifflet », Lunin désamorce une altercation enflammée entre Bellingham et Adeyemi

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
J. Bellingham
K. Adeyemi
Espagne
Angleterre
Allemagne

Un dénouement palpitant pour le Clasico

Le Clasico entre le Barça et le Real Madrid, hier dimanche, a été le théâtre de moments extrêmement tendus dans le temps additionnel.

Alors que le Real Madrid défendait son avantage (2-1), une faute en faveur de Kylian Mbappé a déclenché des protestations et de vives altercations verbales.

 La situation s'est envenimée près d'un corner, où Karim Adeyemi et Jude Bellingham en sont venus aux mains, obligeant leurs coéquipiers à intervenir pour apaiser les tensions.

Selon le site « Foot Mercato », la scène la plus marquante en fin de rencontre a été l'intervention du gardien du Real Madrid, Andriy Lunin.

 Le portier ukrainien est parti de sa surface de réparation et a parcouru une longue distance sur le terrain pour rejoindre les joueurs et tenter de les séparer.

 Un épilogue palpitant pour un Clasico qui s'est soldé par la victoire du Real Madrid, lequel a quitté le Camp Nou avec trois points précieux dans la course au titre.



VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google