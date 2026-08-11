L'Espagnol Carlos Alcaraz, la star du tennis, a répondu à sa manière au médecin de la fédération italienne et aux doutes entourant sa blessure.

Gianni Danieli, principal responsable médical de la fédération italienne de tennis, a suscité une vive polémique par ses déclarations concernant la blessure dont a été victime la star espagnole Carlos Alcaraz, après avoir mis en doute sa nature, laissant entendre que le joueur souffrait de dépression.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que le médecin avait déjà tenu des propos déplacés à l'encontre de Carlos Alcaraz à d'autres occasions. Cette fois, il est allé plus loin, s'interrogeant sur la cause de la blessure au poignet du joueur, qui l'a écarté des compétitions depuis la mi-avril, soulignant qu'il avait avancé une explication sans le moindre élément de preuve.

Carlos Alcaraz a répondu à Gianni Danieli à sa manière. Il n'a fourni aucune réponse orale ni écrite, car il s'estime au-dessus de ces rumeurs, d'autant que le lieu et le moment ne s'y prêtaient pas.

Alcaraz s'est retiré du tournoi de Cincinnati et n'a pas encore pris de décision définitive concernant l'US Open, mais il a répondu aujourd'hui à sa manière aux accusations selon lesquelles il souffrirait de dépression, en se concentrant sur sa préparation pour un retour sur le circuit de tennis dès qu'il sera remis de sa légère blessure au poignet.

Il est vrai qu'aucun rapport médical officiel n'a été publié pour préciser la nature ou les détails de la blessure. Mais il est connu que le tendon était enflammé et que le cartilage était endommagé, bien qu'aucun communiqué n'ait été émis par le joueur ou son équipe.

Antonio Hernández, directeur de la communication du Real Sociedad de Campo à El Palmar, a partagé une vidéo montrant Carlos Alcaraz à l'œuvre, ce mardi, avec Carles Hernández comme partenaire d'entraînement, et a commenté : « Une dépression ? Foutaises. »

Le joueur âgé de 23 ans, détenteur de sept titres dans les quatre tournois du Grand Chelem, annoncera s'il se sent en état de se rendre à New York ou non, mais la vidéo montre son travail d'aujourd'hui, ce qui contredit l'idée qu'il souffrirait de dépression.







