La sélection qatarienne quitte la Coupe du monde dès la phase de groupes après sa défaite ce soir face à la Bosnie-Herzégovine sur le score de 3-1, lors de la troisième journée du groupe B.

Les trois buts de la Bosnie-Herzégovine ont été inscrits par Karim Alajević (29^e),

Sultan Al-Brik (34^e, c.s.c.) et Ermin Mahmić (81^e), tandis que les « Al-Anabi » ont sauvé l’honneur grâce à Hassan Al-Haydos juste avant la mi-temps (42^e).

Avec ce succès, la Bosnie-Herzégovine totalise 4 points et prend la 3ᵉ place du groupe ; elle nourrit encore l’espoir d’accéder aux 16es de finale en tant que l’une des huit meilleures troisièmes, mais devra attendre les résultats des autres poules.

Le Qatar, lui, termine quatrième et dernier avec un seul point et quitte donc prématurément la compétition, devenant la troisième sélection arabe éliminée après la Tunisie et la Jordanie.

La rencontre a été très animée : les Bosniens ont ouvert le score par Karim Alajević d’une frappe puissante à la 29e minute.









Le Qatar réagit immédiatement : Akram Afif se présente seul face au gardien, mais un retour défensif bosnien lui ôte l’occasion d’égaliser.

Sur une action collective bien menée, un centre bosnien heurte Sultan Al-Brik et termine au fond des filets (34^e).









Le Qatar, revenu avec de l’ardeur dans les dernières minutes du premier acte, s’est créé plusieurs occasions brûlantes avant que Hassan Al-Haydos ne réduise le score pour les « Al-Anabi » à la 42^e minute. Un tir repoussé par le poteau a ensuite empêché l’égalisation, et la mi-temps a été sifflée sur le score de 2-1 en faveur des Bosniens.









En seconde période, le match reste ouvert et les deux formations se livrent sans réserve. Finalement, Ermin Mahmić éteint les derniers espoirs qataris d’une frappe à la 80e minute, offrant à la Bosnie une victoire 3-1 et un billet pour les huitièmes de finale.







