Le Premier ministre irakien, Mohammed Shiaa Al-Sudani, a tenu mercredi sa promesse faite à l'équipe nationale des Lions du Mésopotamie après leur qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 2026.

L'équipe irakienne a décroché le huitième ticket arabe pour la prochaine Coupe du monde, après sa précieuse victoire 2-1 contre la Bolivie lors de la finale du barrage mondial, au stade de Monterrey au Mexique, ce mercredi matin.

La dernière qualification de l'équipe nationale irakienne pour la Coupe du monde remontait à l'édition de 1986 au Mexique.

Soudani a passé un appel téléphonique à la délégation de l'équipe nationale irakienne présente au Mexique, en présence de tous les joueurs et du staff d'accompagnement. Soudani a exprimé sa fierté face à l'exploit réalisé par les Lions du Mésopotamie, soulignant qu'ils avaient réjoui le cœur de tous les Irakiens et hissé le drapeau du pays sur la scène internationale.

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Le Premier ministre a dédié cette victoire à la mémoire des martyrs et des blessés qui se sont sacrifiés pour la sécurité et la stabilité de l’Irak. Il a également salué la performance exceptionnelle des joueurs face à la Bolivie, se disant convaincu que cet esprit combatif et cette détermination les aideront à remporter d’autres succès.

Al-Sudani a affirmé que les noms de ces joueurs resteront gravés dans l'histoire du football irakien, après avoir réussi à réaliser un rêve qui échappait aux supporters depuis plus de quatre décennies.

Il a également promis de leur rendre officiellement hommage en leur offrant une récompense spéciale, en reconnaissance de cet exploit historique qui reflète la place du sport en Irak, dès leur arrivée dans la capitale irakienne.

De leur côté, le président de la Fédération irakienne de football, Adnan Darjal, l'entraîneur Graham Arnold et le capitaine de l'équipe nationale, Ayman Hussein, ont remercié Sudani pour son suivi assidu et son soutien constant à l'équipe nationale, affirmant leur détermination à redoubler d'efforts pour obtenir des résultats positifs qui renforceront la position du football irakien.

Rappelons que le Premier ministre avait auparavant ordonné la suspension des activités officielles mercredi et jeudi pour célébrer cette qualification historique.



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