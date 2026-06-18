Vidéo : après la pire blessure de la Coupe du monde, le Qatar affronte une équipe canadienne déchaînée avec seulement neuf joueurs

Deux joueurs de l’équipe nationale du Qatar ont été expulsés lors du match contre le Canada, tôt ce vendredi matin (heure de Greenwich), lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Hammam Al-Amin a été sanctionné d’un carton rouge direct à la 33^e minute pour une faute sur l’attaquant canadien Saïl Larin, alors que ce dernier s’apprêtait à se présenter seul face au gardien Mahmoud Abu Nada.

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L’arbitre accorde d’abord un penalty, avant de consulter la VAR et d’accorder finalement un coup franc direct à la limite de la surface, tout en expulsant le joueur qatari.

Selon le site français « Stats Foot », Hammam Al-Amin devient ainsi le joueur le plus rapide à recevoir un carton rouge en Coupe du monde depuis le Colombien Carlos Sánchez, expulsé après seulement quatre minutes contre le Japon en 2018.









Les « Al-Anabi » ont ensuite subi un nouveau coup dur à la 54^e minute : Asim Madbou a à son tour écopé d’un carton rouge direct pour un tacle violent sur le Canadien Ismaël Koné, évacué sur civière sous les applaudissements du public.

La blessure de Koné semblait sérieuse, sa jambe laissant craindre une fracture, tandis que ses coéquipiers se prenaient la tête entre les mains et tentaient dans un premier temps de s’en prendre à Madbou.

Profondément affecté par la blessure de son adversaire, le Qatarien a alors reçu le soutien inattendu des Canadiens, qui l’ont réconforté avant qu’il ne quitte la pelouse.