Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Vidéo : après la défaite dans le Clasico, comment Ronaldo a-t-il galvanisé les joueurs d'Al-Nassr face à Abha ?

C. Ronaldo
Al Khaleej vs Al Nasr FC
Al Khaleej
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arabie saoudite

La star portugaise ne s'est pas contentée de son but

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a joué un grand rôle dans la victoire contre Abha en Roshn Saudi League, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan psychologique.

Al-Nassr s'est imposé face à Abha sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui les a opposés hier mercredi, sur la pelouse d'Al-Awwal Park, dans la sixième journée de la Roshn League.

Ronaldo est l'auteur du but de l'ouverture du score, lorsqu'il a converti d'une tête un centre adressé sur corner par le milieu de terrain brésilien Angelo, à l'intérieur des filets.

Mais ce but n'a pas été la seule chose par laquelle la star portugaise a aidé son club de la capitale à s'imposer, puisqu'il a adressé un message plein d'enthousiasme aux joueurs dans les vestiaires, juste avant le début de la rencontre.

Ronaldo a déclaré dans son message : « Laissez-moi vous dire une chose, le dernier match est terminé et appartient désormais au passé. »

Saudi Pro League
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora

Billets des matchs de la Roshn Saudi LeagueAchetez votre billet dès maintenant !

« Don » faisait référence à la défaite subie par Al-Nassr face à Al-Ittihad sur le score de 1-2, samedi dernier, sur la pelouse du stade Al-Inmaa à Djeddah, dans la cinquième journée de la Roshn League.

Il a poursuivi : « Aujourd'hui, dans les vingt premières minutes, nous devons entrer avec toute notre force, faites-leur croire que gagner aujourd'hui est chose impossible, les vingt premières minutes seront décisives, les gars, commençons avec beaucoup de force aujourd'hui, allons-y. »

À noter que cette victoire porte le total d'Al-Nassr à 15 points, ce qui lui permet d'occuper la deuxième place au classement du championnat saoudien, à la différence de buts derrière Al-Hilal, leader, et devant Al-Qadisiyah, qui pointe à la troisième place.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google