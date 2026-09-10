Vidéo : après la défaite dans le Clasico, comment Ronaldo a-t-il galvanisé les joueurs d'Al-Nassr face à Abha ?

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a joué un grand rôle dans la victoire contre Abha en Roshn Saudi League, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan psychologique.

Al-Nassr s'est imposé face à Abha sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui les a opposés hier mercredi, sur la pelouse d'Al-Awwal Park, dans la sixième journée de la Roshn League.

Ronaldo est l'auteur du but de l'ouverture du score, lorsqu'il a converti d'une tête un centre adressé sur corner par le milieu de terrain brésilien Angelo, à l'intérieur des filets.

Mais ce but n'a pas été la seule chose par laquelle la star portugaise a aidé son club de la capitale à s'imposer, puisqu'il a adressé un message plein d'enthousiasme aux joueurs dans les vestiaires, juste avant le début de la rencontre.

Ronaldo a déclaré dans son message : « Laissez-moi vous dire une chose, le dernier match est terminé et appartient désormais au passé. »

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« Don » faisait référence à la défaite subie par Al-Nassr face à Al-Ittihad sur le score de 1-2, samedi dernier, sur la pelouse du stade Al-Inmaa à Djeddah, dans la cinquième journée de la Roshn League.

Il a poursuivi : « Aujourd'hui, dans les vingt premières minutes, nous devons entrer avec toute notre force, faites-leur croire que gagner aujourd'hui est chose impossible, les vingt premières minutes seront décisives, les gars, commençons avec beaucoup de force aujourd'hui, allons-y. »

À noter que cette victoire porte le total d'Al-Nassr à 15 points, ce qui lui permet d'occuper la deuxième place au classement du championnat saoudien, à la différence de buts derrière Al-Hilal, leader, et devant Al-Qadisiyah, qui pointe à la troisième place.